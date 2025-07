PELE

Pontinhos no nariz nem sempre são cravos: dermatologistas esclarecem o que são

Tratamentos dermatológicos eficazes para cravos persistentes

Segundo a sociedade brasileira de dermatologia, cravos são um desafio constante para quem possui pele oleosa, especialmente por aparecerem com frequência no nariz e áreas próximas, onde a concentração de glândulas produtoras de óleo é maior. >

Muitas vezes, esses pontos escuros são confundidos com filamentos sebáceos, que são estruturas naturais responsáveis por transportar a oleosidade para a superfície da pele. >

É fundamental conhecer as diferenças entre esses dois para evitar tratamentos inadequados que possam prejudicar a saúde da pele. Com informações corretas, é possível controlar a oleosidade e manter a pele equilibrada, prevenindo o surgimento de cravos.>

Origem e formação dos cravos

Cravos se formam quando os poros ficam bloqueados por uma mistura de sebo e células mortas que, ao oxidarem com o contato do ar, ficam escurecidos. Eles são comuns em áreas com maior produção de óleo, como o nariz, onde são facilmente visíveis devido ao relevo na pele.>