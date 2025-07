INOVAÇÃO

Café especial feito com grão verde? Cientistas brasileiros mostram que dá certo

Estudo revela que a fermentação de frutos imaturos pode gerar bebidas de alto padrão, contrariando tudo que se pensava até agora

Na produção de cafés especiais, a regra é clara: só entra grão com nota acima de 80 em provas às cegas. Visual impecável, sabor limpo, nada de amargor ou falhas. Qualquer defeito – seja grão quebrado, mofado, picado por inseto, muito pequeno ou verde demais – é motivo pra descarte. >

Foi o que mostrou um estudo brasileiro publicado na revista Food and Bioprocess Technology. Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no campus de Patos de Minas (MG), resolveram testar uma nova abordagem. Eles fermentaram grãos da cultivar Arara, do tipo arábica, misturando frutos verdes e maduros.>