CAOS AÉREO

Passageira lê mensagem com 'descanse em paz' e faz voo aos EUA retornar ao aeroporto

Celular de outro passageiro causou alarme em trajeto entre Porto Rico e Dallas

Um voo comercial da American Airlines precisou ser interrompido pouco após a decolagem por causa de um mal-entendido envolvendo uma mensagem no celular de um dos passageiros. A aeronave, que fazia o trajeto entre San Juan, em Porto Rico, e Dallas, nos Estados Unidos, foi obrigada a retornar ao Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín no dia 3 de julho.>

Segundo o Escritório de Explosivos e Segurança Pública de Porto Rico, uma passageira relatou à tripulação ter visto uma mensagem com os dizeres “RIP”, sigla em inglês para “rest in peace” (descanse em paz), no telefone da pessoa sentada ao seu lado. Ela interpretou a frase como uma possível ameaça à segurança do voo.>