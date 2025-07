SAÚDE

Jovem descobre tumor no cérebro após confundir sintomas com insolação

Moli sofreu duas convulsões durante as férias e os médicos atribuíram o episódio ao calor e à desidratação. Tumor no cérebro tinha 4 cm

Tumores cerebrais podem demorar a ser diagnosticados porque, muitas vezes, causam sintomas inespecíficos, como dores de cabeça, tontura ou cansaço. No caso de Moli Morgan, de 22 anos, o primeiro sinal foi uma convulsão durante as férias, e, ainda assim, o diagnóstico inicial foi apenas insolação. >

“Eu só tive enxaqueca, mas não pensei em nada na época”, lembra a fazendeira, que vive no País de Gales. Na viagem com o namorado, Ollie Higgins, de 22 anos, tudo parecia estar bem até a véspera do voo de volta, em outubro do ano passado.>