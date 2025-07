CIÊNCIA

Criatura 'enorme' é encontrada no mar e cientistas ficam chocadas com a nova espécie

Descoberta incrível no fundo do mar: mergulhadores revelam nova espécie gigante no Vietnã

Publicado em 11 de julho de 2025 às 15:00

Nas águas azul-esverdeadas do Vietnã, um gigante desconhecido habitava o fundo do mar. No entanto, após intensas buscas realizadas por mergulhadores especializados, essa criatura emergiu do anonimato, chocando o mundo da ciência com sua existência previamente silenciosa.>

O mistério das profundezas: criatura 'enorme' encontrada em túnel é nova espécie Crédito: Imagem gerada por IA

Durante uma expedição de pesquisa de vida marinha na deslumbrante Baía de Ha Long, os mergulhadores encontraram esse ser, até então misterioso. Eles registraram a descoberta através de uma publicação no renomado Journal of Marine Science and Engineering, divulgando o importante achado.>

Dentro de um túnel semi-escuro, a equipe de mergulho descobriu uma grande esponja-do-mar. As esponjas estavam espalhadas por rochas rasas e recifes, o que levou à coleta de oito amostras para análises mais aprofundadas, a fim de caracterizar a nova espécie.>

Uma nova espécie é batizada

A nova espécie marinha foi nomeada cientificamente de Cladocroce pansinii . De acordo com os especialistas, essas criaturas são geralmente maciças e possuem um formato tubular, distinguindo-se de outras espécies de esponjas conhecidas. Enquanto estavam na baía, em seu habitat natural, algumas atingiam impressionantes 20 centímetros.>

Seu formato pode apresentar variações, mas sua coloração é predominantemente verde-clara, o que as torna visíveis e fascinantes. Existe uma notável diversidade dentro da espécie, com exemplares que podem ser mais longos e apresentar "galhos" finos, ou serem mais baixos e com galhos mais grossos.>

A importância vital das esponjas

As esponjas desempenham um papel fundamental para o ecossistema marinho como um todo. Elas são cruciais na ciclagem de nutrientes, um processo vital de transformação contínua de elementos essenciais para a manutenção da vida aquática, garantindo a saúde do ambiente.>