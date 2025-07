BOMBOU!

J. Skine e Simone Mendes lideram como cantores baianos mais ouvidos em ranking de mais tocadas no primeiro semestre de 2025

J. Skine fez sucesso e se tornou uma das vozes mais conhecidas durante o verão deste ano e Carnaval

Publicado em 11 de julho de 2025 às 19:20

Quem não esteve em um rolê em 2025 e não ouviu o refrão “solta a cartão”. Hit que fez sucesso na voz de J.Eskine (Johnata Souza), cantor nascido em Salvador despontou durante o verão deste ano e no Carnaval. Inclusive foi convidado especial no ‘Ensaios da Anitta’, em Salvador, e fez todos arrocharem ao som do brega. O cantor também esteve com artista em um trio durante o Carnaval deste ano.>

A fama do cantor chegou ao ranking das 50 músicas mais tocadas do Brasil durante o primeiro semestre de 2025. O levantamento feito pela Pró-Música compilou os dados das principais plataformas de streaming no país.>

O cantor do sucesso “Resenha do Arrocha”, com Alef Donk, está na sétima posição pelo hit. Além de ocupar a oitava posição, com “Mãe Solteira”, de Dg e Batidão Stronda, e Mc Davi.>

Além de J.Eskine, também está no ranking a cantora baiana nascida em Uibaí, Simone Mendes. A sertaneja ocupa a 28ª posição com o hit “Me Ama Ou Me Larga (Ao Vivo)”, e a 39ª posição, com “P de Pecado (Ao Vivo)”. >

De acordo com a Pró-Música, 94% das músicas tocadas no país são nacionais. Para a pesquisa, foram analisados dados das plataformas: Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster. >

A sertaneja que encerrou a dupla com a irmã Simaria, em agosto de 2022, continua despontando sucessos e se consolidando a cada dia no mundo do sertanejo.>

No entanto, quem lidera a lista é o grupo de pagode ‘Menos é Mais’ com a música “Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo)”. >

Entre outras canções estão “Abracadabra”, sucesso de Lady Gaga, na 48ª posição; “Última Saudade” (Ao Vivo) – Henrique & Juliano, em quinta posição, entre outras. Veja lista completa:>