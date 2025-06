COCÓLEGUINHA

VÍDEO: Simone Mendes adota galinha no palco durante show

Cantora ganhou animal de presente e pediu ajuda a fãs para batizá-lo

Simone Mendes protagonizou um momento inusitado e divertido durante sua apresentação no São João 2025 de Campina Grande, na Paraíba. Enquanto cantava para o público lotado no Parque do Povo, na noite desta sexta-feira (13), a cantora foi surpreendida por um fã que ergueu uma galinha no meio da plateia. >