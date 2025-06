MEMES

Alerta da Defesa Civil assusta moradores do Nordeste: 'Tá querendo me matar do coração?!'

Aviso de demonstração foi disparado em cidades de nove Estados da região brasileira neste sábado (14)

Elis Freire

Publicado em 14 de junho de 2025 às 15:19

Demonstração do novo sistema de alerta da Defesa Civil ocorreu neste sábado (14) Crédito: Reprodução

Uma onda de sustos tomou conta das redes sociais neste sábado (14) com moradores relatando o recebimento de uma alerta da Defesa Civil no celular. O aviso de demonstração — enviado pelos celulares de cidades de dos Nove Estados da região Nordeste, incluindo Salvador — pegou diversos internautas desprevenidos, sem entender do que se travava. >

"A Defesa Civil da Bahia está querendo me matar do coração", relatou uma moradora. "Que susto!", disse outro. "Já tava me perguntando o que o prefeito fez para Israel mandar um míssil", ironizou um terceiro. "O teste da Defesa Civil deve ter matado uns 50 paraibanos do coração", brincou outra pessoa, em comentário no X (antigo Twitter).>

Veja memes:>

A DEFESA CIVIL DA BAHIA TA QUERENDO ME MATAR DO CORAÇÃO pic.twitter.com/ZdZDT8YWF0 — Julianaaa⁷ (@Jubs0202) June 14, 2025

Do nada disparou um alerta da defesa civil, já tava me perguntando o que carai o prefeito daqui fez em Israel que tão mandando míssil pic.twitter.com/ATYmp5AUA2 — Hellsinore Von Bergström (@HellsinoreOFC) June 14, 2025

Imaginem esse alerta da defesa civil tocando em massa no ônibus ou no metrô agora, a cena do apocalipse



pic.twitter.com/90k7ovZbIE — Thi (@thiagosoliv) June 14, 2025

Entenda o alerta

O sistema que começou a funcionar na região neste sábado (14) faz parte de uma nova ferramenta nacional de envio de alertas de desastres e condições climáticas. Os alertas apareceram nas tela dos aparelhos como pop-ups — notificações — acompanhados de um sinal sonoro, mesmo que o aparelho estivesse no modo silencioso. Desta vez, foi apenas uma demonstração para testar o serviço.>

A ferramenta servirá para mensagens automáticas para todos os celulares conectados às redes 4G e 5G dentro de áreas de risco, podendo prevenir possíveis acidentes.

