ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

Bolsonaro venceria Lula no 2º turno, segundo o Datafolha; confira números

Pesquisa divulgada neste sábado (14) mostra piora do desempenho de Lula em relação ao última edição

O desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno para as eleições de 2026 tem apresentado queda, segundo levantamento do Datafolha divulgado neste sábado (14). O petista agora aparece tecnicamente empatado com Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) em possíveis cenários, evidenciando uma disputa eleitoral mais apertada. >