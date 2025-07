COPA DO BRASIL

Após sanções dos EUA, Moraes assiste a Corinthians e Palmeiras em São Paulo

Ministro é alvo da Lei Magnitsky, usada contra ditadores e terroristas

Tharsila Prates

Publicado em 30 de julho de 2025 às 23:06

O ministro Alexandre de Moraes na Neo Química Arena, acompanhado da esposa Viviane Barci de Moraes Crédito: Alex Silva/ Estadão Conteúdo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi visto em um camarote da Neo Química Arena, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, na noite desta quarta-feira (30), horas depois de ser alvo, pelos Estados Unidos, da Lei Magnitsky, que impõe uma série de proibições ao ministro.>

Apesar de ter sido o centro de novas críticas do governo norte-americano, Moraes sorriu para as câmeras, deu tchauzinho e assistiu à partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2025 entre Corinthians e Palmeiras. O ministro, que nasceu em São Paulo, torce pelo time alvinegro. Até as 23h desta quarta, o jogo seguia 0x0 entre as equipes paulistas.>

A TV Globo, que transmite o jogo, flagrou a autoridade do STF no camarote, e jornais, como o Estadão, também registraram a presença do ministro no estádio. >

Também nesta quarta, o STF divulgou nota em solidariedade ao ministro - é a primeira vez que uma autoridade de um país democrático como o Brasil é punida pela lei americana. A Magnitsky, inclusive, é usada contra ditadores e terroristas. Entre as punições estabelecidas, estão a proibição de entrada nos Estados Unidos, o bloqueio de bens e propriedades no país, o bloqueio de contas bancárias e o acesso do ministro ao sistema financeiro americano.>

Mais cedo, colegas do STF saíram em defesa de Moraes, como os ministros José Roberto Barroso e Gilmar Mendes. “Ao conduzir com coragem e desassombro a função de relator de processos que envolvem acusações graves, como um plano para matar juízes e opositores políticos e a tentativa de subversão do resultado das eleições, o ministro Alexandre tem prestado serviço fundamental para a preservação da nossa democracia”, afirmou Gilmar Mendes.>