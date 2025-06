POLÍTICA

Lula chama atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA de 'terrorista'

Presidente disse que vai apoiar ministro Alexandre de Moraes diante de represálias dos EUA



Carol Neves

Estadão

Publicado em 4 de junho de 2025 às 08:34

Eduardo Bolsonaro está nos EUA Crédito: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, dia 3, que o Brasil irá apoiar o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal (STF) diante das ações movidas pelo governo dos Estados Unidos. Lula também criticou a postura do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está no país norte-americano pedindo "intervenção na política brasileira", o que ele classificou como uma atitude "terrorista". >

Segundo Lula, "é inadmissível que o presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de outro país". Ele ressaltou que, independentemente de concordar ou não com uma decisão, "silencie, porque não é correto dar palpite, ficar julgando as pessoas".>

O presidente cobrou respeito por parte dos EUA às instituições de outros países. “Um país não pode ficar se intrometendo na vida do outro, punindo o outro. Isso não tem cabimento”, disse. Ele acrescentou que, mesmo que as ações até agora se limitem a declarações, “o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas também a Suprema Corte”.>

Lula ainda qualificou como "lamentável" a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O parlamentar se afastou da Câmara em março e foi ao país com o objetivo de buscar "sanções aos violadores dos direitos humanos". Para Lula, isso representa um desrespeito ao país e uma provocação. Ele também voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que este apenas contesta os votos que ele próprio não recebeu: "Bolsonaro não nega os votos que os filhos dele receberam, só os dele".>

Já no domingo, 1º, durante o congresso do PSB, Lula havia comentado as movimentações do governo Trump contra Alexandre de Moraes. Ele questionou o fato de os EUA cogitarem processar o ministro, enquanto este atua contra um brasileiro que, segundo Lula, "está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro". E completou: “Que história é essa de os Estados Unidos quererem criticar alguma coisa da Justiça brasileira? Nunca critiquei a Justiça deles. Eles fazem tanta barbaridade, tantas guerras, eu nunca critiquei”.>

As decisões de Moraes, que impactaram redes sociais sediadas nos EUA e aliados do governo Trump, como Elon Musk, fizeram dele um alvo de atenção. O secretário de Estado Marco Rubio afirmou recentemente que "há uma grande possibilidade" de o ministro ser alvo de sanções.>