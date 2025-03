VAI MORAR NOS EUA

Eduardo Bolsonaro vai continuar a receber salário enquanto estiver licenciado? Entenda

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro formalizou pedido de afastamento

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou na terça-feira (18) que irá se licenciar do mandato por motivos pessoais , afirmando que vai ficar nos EUA em busca de “sanções aos violadores dos direitos humanos”, após dizer que sofre perseguição no Brasil. Ontem, ele formalizou o pedido de licença de 122 dias - por motivos de saúde e "pessoais". >

De acordo com o Regimento Interno da Câmara, deputados podem se licenciar para tratamento de saúde, missões diplomáticas ou interesse particular. Nos dois primeiros casos, o salário é mantido, mas, como Eduardo optou por uma licença por motivos pessoais, ele ficará sem receber os R$ 46.366,19 mensais e outros benefícios, como auxílio-moradia e passagens aéreas. >

Eduardo também criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, afirmando que está ocorrendo algo "grave" no Brasil. Ele expressou preocupação com possíveis retaliações, como bloqueio de contas e cancelamento de passaporte - que não teve apreensão determinada por Moraes, que recusou pedido. No fim de fevereiro, o deputado foi alvo de uma representação criminal movida por parlamentares do PT, que acusaram Eduardo de conspirar contra instituições brasileiras nos EUA. >