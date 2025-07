'FUI UM MILAGRE'

Adolescente tem parada cardíaca por dez minutos e acorda sem sequelas

Jovem foi diagnosticado com doença rara

Larissa Almeida

Publicado em 31 de julho de 2025 às 10:51

Enzo Henrique Barbosa de Souza teve mal súbito Crédito: Reprodução

O adolescente Enzo Henrique Barbosa de Souza,16 anos, teve um mal súbito e ficou dez minutos com o coração parado. Ele estava com familiares e amigos em uma arena de esportes em Paranavaí, no noroeste do Paraná, quando passou mal e perdeu os sinais vitais. Ao receber socorro, acordou e surpreendeu a todos por não apresentar sequelas. >

O caso aconteceu no dia 7 de maio deste ano. Câmeras de segurança da arena mostram quando Enzo está sentado em uma cadeira e, em questão de segundos, sua cabeça pende para trás. O coração dele também para de bater. >

Por volta das 18h18, a primeira ligação para a ambulância acontece. Quatro minutos depois, o socorro chega, seguido do reforço de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel. >

"A gente recebeu um acionamento de uma parada cardíaca. Isso é uma corrida contra o tempo, porque cada minuto conta para a gente trazer esse coração de volta. Quanto mais rápido ele volta a bater, menos sequelas a pessoa terá. Foi feito intubação no paciente, medicações, e cerca de 10 minutos depois, a gente conseguiu fazer o coração dele voltar a bater", detalhou a médica socorrista Amanda Dal Col, em entrevista ao RPC. >

Enquanto os socorristas faziam massagem cardíaca em Enzo, familiares e amigos que estavam na arena de esportes se ajoelharam e rezaram. Após 26 minutos desde o mal súbito, o adolescente foi encaminhado ao hospital, onde ficou por 13 dias – sendo nove na UTI. >

O cardiologista João Henrique Clasen disse ao RPC que a principal preocupação da equipe médica era de que Enzo ficasse com sequelas neurológicas, mas o caso do adolescente surpreendeu a todos no hospital, depois que, com a retirada dos sedativos, ele acordou sem sequelas.>

"Tem várias pessoas que perdem a vida em episódios assim. Eu fui um milagre. Eu já estava morto praticamente. Foi Deus mesmo que me colocou de volta", disse o jovem. >

Doença cardíaca

Após ser submetido a diversos exames, Enzo foi diagnosticado com uma doença rara, que acomete um a cada 500 brasileiros: cardiomiopatia hipertrófica. A doença é genética e se manifesta quando o músculo cardíaco, principalmente o ventrículo esquerdo, se torna espessado (hipertrofiado) e rígido. >

A condição pode dificultar o bombeamento eficaz do sangue para o resto do corpo, levando a sintomas como falta de ar, dor no peito, desmaios e, em alguns casos, morte súbita. >