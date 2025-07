PODE VIRAR ALVO

Família de Barroso tem imóvel de R$ 22 mi sob risco de sanção nos EUA

Propriedade está em nome de offshore pertencente ao filho do ministro Barroso. Imóvel tem 158 metros quadrados

A família do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, possui um apartamento avaliado em US$ 4,1 milhões em Miami, nos EUA. Com 158 metros quadrados, a propriedade está registrada em nome de uma empresa offshore, atualmente pertencente ao filho do ministro, o investidor Bernardo Van Brussel Barroso.>