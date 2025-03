POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro vira alvo de chacota em jantar de Moraes: 'Frouxo' e 'Bananinha'

Deputado se licenciou de cargo e está morando nos EUA, afirmando ser vítima de perseguição no Brasil

Carol Neves

Publicado em 20 de março de 2025 às 09:37

Eduardo Bolsonaro Crédito: Reprodução

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi alvo de chacota e gozações durante um jantar oferecido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na noite de terça-feira (18). O jantar ocorreu horas após Eduardo anunciar que tiraria uma licença não remunerada da Câmara para morar temporariamente nos Estados Unidos, afirmando ser perseguido no Brasil. A informação foi divulgada pela coluna de Igor Gadelha, no portal Metrópoles.>

O evento, realizado no apartamento do magistrado em Brasília, reuniu autoridades dos Três Poderes e teve como objetivo homenagear Rodrigo Pacheco (PSD-MG) por sua passagem pela presidência do Senado. >

Entre os presentes estavam o vice-presidente Geraldo Alckmin, os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Dos 11 ministros do STF, sete compareceram, incluindo o atual presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, além de Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Nunes Marques, Luiz Fux e Flávio Dino.>

Em uma rodinha de conversa, Eduardo Bolsonaro foi chamado de "frouxo" e "bananinha", apelido que remonta a uma declaração do então vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS) em 2020. Na época, Mourão criticou uma fala de Eduardo sobre a China e a propagação do coronavírus, mas destacou que o deputado não representava o governo, apesar de ser filho do então presidente Jair Bolsonaro. "Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha, não era problema nenhum", disse Mourão em entrevista à Folha de S. Paulo.>