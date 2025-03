POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro anuncia licença do cargo de deputado federal para ficar nos EUA

Filho de ex-presidente Jair Bolsonaro tem atuado em lobby alinhado ao governo Trump

Carol Neves

Publicado em 18 de março de 2025 às 12:40

Eduardo Bolsonaro está nos EUA Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira (18), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), anunciou que irá se licenciar temporariamente do mandato de deputado federal, ficando sem receber remuneração durante o período. >

“Assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação. Eu abdico temporariamente dele para seguir bem representando esses milhões de irmãos de Pátria”, disse o político. Ele também revelou que permanecerá nos Estados Unidos, onde já se encontra, para evitar o que chamou de "perseguição". "Se Alexandre de Moraes quer prender meu passaporte ou mesmo me prender para que eu não possa mais denunciar seus crimes nos EUA, então é justamente aqui que vou ficar e trabalhar mais do que nunca", disse.>

A decisão ocorre uma semana antes do julgamento, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que pode tornar seu pai, Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado. Com o afastamento, Eduardo informou que o líder da oposição, Zucco (PL-RS), assumirá a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, cargo que ele almejava.>

Eduardo Bolsonaro vinha sendo criticado pelos longos períodos de afastamento - está há mais de duas semanas no país -, enquanto se dedica a uma agenda internacional alinhada ao governo Trump, com articulações envolvendo nomes da extrema-direita. A atuação inclui lobby contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. No dia 26 de fevereiro, um comitê da Câmara dos Deputados dos EUA aprovou um projeto de lei que, se aprovado pelo Congresso, poderia impor sanções a Moraes por suposta violação da liberdade de expressão. A decisão ocorreu após intensa pressão de Eduardo, que estava acompanhado de Paulo Figueiredo, neto do ex-ditador João Figueiredo.>