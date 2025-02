NO LIMITE

Daniela Mercury tenta evitar que ação contra Eduardo Bolsonaro prescreva e pede urgência ao STF

A ação por difamação foi movida após Eduardo Bolsonaro publicar, em 2022, um vídeo manipulado da artista nas redes sociais

A defesa da cantora Daniela Mercury solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que agilize o julgamento da queixa-crime que ela move contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) por difamação. O caso corre o risco de prescrever, já que o prazo para análise se encerra em dois meses. As informações são do Uol. >

A queixa-crime foi apresentada logo após a publicação do vídeo, com a cantora acusando o deputado de difamação, agravada pelo fato de o crime ter sido cometido nas redes sociais. A Procuradoria-Geral da República (PGR) já se manifestou, em agosto do ano passado, favorável ao recebimento da denúncia. No entanto, o ministro Nunes Marques, relator do caso, ainda não deu seu parecer.>