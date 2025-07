CADÊ MEU DINHIERO?

Restituição do IR não caiu na conta? Entenda o que pode ter acontecido e como resolver

Erros bancários ou pendências fiscais podem travar o pagamento

Nem sempre quando a restituição do Imposto de Renda consta como “encaminhada ao banco” significa que o valor já foi efetivamente creditado na conta do contribuinte. Problemas como dados bancários incorretos, pendências junto à Receita Federal ou inconsistências na declaração podem impedir o recebimento, mesmo que o sistema indique que tudo está certo.>

Se o sistema indicar que o valor foi encaminhado ao banco, mas o dinheiro não caiu na conta, uma alternativa é reagendar o pagamento diretamente com o Banco do Brasil. Isso pode ser feito de três formas: pelo site, informando o valor atualizado da restituição; pela central de atendimento nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) ou 0800-729-0088 (para deficientes auditivos); ou presencialmente, em qualquer agência do banco. Em todas as opções, é necessário informar o valor atualizado da restituição, que pode ser consultado no menu “Meu Imposto de Renda” do portal da Receita.>