DINHEIRO

Receita abre hoje consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2025

Mais de 6,5 milhões de contribuintes serão contemplados

A Receita Federal libera, a partir das 10h desta segunda-feira (23), a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025. O lote inclui também valores residuais de anos anteriores e contempla um total de 6.545.322 contribuintes, com um montante global de R$ 11 bilhões. >

Dentro desse valor, R$ 1.780.688 são destinados a contribuintes com prioridade legal. Entre eles, 148.090 são idosos com mais de 80 anos; 1.044.585 têm entre 60 e 79 anos; 91.363 possuem alguma deficiência física ou mental; e 496.650 têm no magistério sua principal fonte de renda.>

Os valores serão creditados no dia 30 de junho, na conta bancária indicada pelo contribuinte no momento da declaração.>

Para saber se está incluído no lote, é preciso acessar o site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), clicar em "Meu Imposto de Renda" e depois em "Consultar a Restituição". A plataforma permite uma verificação simplificada e também oferece acesso ao extrato completo no e-CAC, onde é possível ver o processamento da declaração.>

Caso haja alguma pendência, o contribuinte pode corrigir a declaração diretamente no sistema. Também é possível acompanhar a situação por meio do aplicativo da Receita Federal para smartphones e tablets.>

Os pagamentos são feitos apenas em contas bancárias de titularidade do contribuinte. Quem não receber no prazo poderá reagendar o crédito pelo site do Banco do Brasil (https://www.bb.com.br/irpf) ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (outras regiões) e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos). Para isso, é necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.>