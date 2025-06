EMPREGOS E SOLUÇÕES

Como atuar como freelancer sem cair em ciladas

Carreiras : Especialistas dão dicas para adotar o trabalho de modo sustentável

Nos últimos 11 anos, a jornada profissional da Relações Públicas Iasmin Santana a levou a atuar em diversas frentes da comunicação organizacional, sempre com um olhar estratégico e dinâmico. Do planejamento à execução, ela já atuou em áreas como produção de conteúdo para diferentes plataformas, gestão de mídias sociais, redação institucional, comunicação interna, eventos e contratações. >

Como freelancer, Iasmin garante que as maiores vantagens dessa forma de atuação são flexibilidade de tempo para encaixar a demanda do cliente no cotidiano de trabalho, e a interação maior com o cliente, buscando entender o que precisa, sem intermediários. >