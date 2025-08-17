Acesse sua conta
Concursos na Bahia têm mais de 900 vagas abertas e salários de até R$ 12 mil

Inscrições podem ser feitas até 12 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 19:18

Concurso público está aberto em prefeitura
Concurso público está aberto em prefeitura Crédito: Shutterstock

A Bahia possui ao menos seis concursos públicos com inscrições abertas e edital publicado. São cerca de 993 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 12,3 mil, para jornadas que vão de 30 a 40 horas semanais. Confira oportunidades:

Prefeitura de Senhor do Bonfim

A Prefeitura de Senhor do Bonfim está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado de contratação temporária e para formação de cadastro reserva com diversos cargos de níveis médio e superior. As oportunidades abrangem funções ligadas às secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social. As jornadas de trabalho variam de 20h a 40h semanais e os salários chegam a até R$ 4,5 mil. 

Vagas de nível médio (1/4)
Vagas de nível médio (2/4)
Vagas de nível médio (3/4)
Vagas de nível médio (4/4)
Vagas de nível superior (1/3)
Vagas de nível superior (2/3)
Vagas de nível superior (3/3)
Vagas de nível médio (1/4)

O prazo para inscrições vai até o dia 31 de agosto. As candidaturas devem ser realizadas por meio do site oficial da prefeitura de Senhor do Bonfim ou do Instituto Legatus, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para cargos de nível médio; e R$ 100,00 para os de nível superior. 

São Sebastião do Passé

A prefeitura de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), também está com inscrições abertas para um novo concurso público com 11 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem cargos de nível médio, técnico e superior, com salários que variam entre R$ 3 mil e R$ 5 mil. A taxa de inscrição varia de R$ 77,00 (nível médio/técnico) a R$ 118,00 (nível superior).

Prefeitura de São Sebastião do Passé
Veja cargos
Veja valores das taxa de
Prefeitura de São Sebastião do Passé

Os interessados em participar do certame deverão realizar sua inscrição exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Pesquisa, Tecnologia, Ensino e Ciência (IBPTEC), até 24 de agosto. As provas serão aplicada no dia 28 de setembro.

Prefeitura de Anguera

A prefeitura de Anguera, no Centro-Norte baiano, abriu inscrições para uma seleção para contratação de servidores. São 315 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 20 de agosto. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 12,3 mil. Não há cobrança de taxas para a inscrição.

Veja cargos, pré-requisitos, carga horária, salários, vagas ampla concorrência, vagas PCD e o total de vagas
Veja cargos, pré-requisitos, carga horária, salários, vagas ampla concorrência, vagas PCD e o total de vagas
Veja cargos, pré-requisitos, carga horária, salários, vagas ampla concorrência, vagas PCD e o total de vagas
Veja cargos, pré-requisitos, carga horária, salários, vagas ampla concorrência, vagas PCD e o total de vagas
Veja cargos, pré-requisitos, carga horária, salários, vagas ampla concorrência, vagas PCD e o total de vagas
Veja cargos, pré-requisitos, carga horária, salários, vagas ampla concorrência, vagas PCD e o total de vagas
Veja cargos, pré-requisitos, carga horária, salários, vagas ampla concorrência, vagas PCD e o total de vagas
Veja cargos, pré-requisitos, carga horária, salários, vagas ampla concorrência, vagas PCD e o total de vagas
Veja cargos, pré-requisitos, carga horária, salários, vagas ampla concorrência, vagas PCD e o total de vagas

De acordo com o edital, as inscrições devem ser realizadas presencialmente no endereço da Rua Alzira de Oliveira Freitas, n.º 24, Sala Administrativa, no centro de Anguera, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30. No ato da inscrição, o candidato deve informar os dados cadastrais e a opção do cargo, além de protocolar a documentação comprobatória.

Prefeitura de Caturama

A Prefeitura de Caturama, no Centro-Sul da Bahia, abriu as inscrições para um novo concurso público com o objetivo de preencher mais de 19 vagas em diferentes áreas, além formar cadastro reserva. Os cargos abrangem os níveis médio, técnico e superior, com salários que chegam a até R$ 4 mil. As inscrições estarão abertas até o dia 27 de agosto.

Vagas e salários do concurso público de Caturama
Vagas e salários do concurso público de Caturama
Vagas e salários do concurso público de Caturama
Vagas e salários do concurso público de Caturama
Vagas e salários do concurso público de Caturama
Vagas e salários do concurso público de Caturama
Vagas e salários do concurso público de Caturama

As candidaturas serão realizadas pelo site da banca escolhida para o certamente, a Legalle Concursos. A prova teórico-objetiva será aplicada no dia 10 de outubro. Para as vagas cujo cargo requerem a conclusão do ensino médio ou técnico, a taxa de inscrição é de R$ 100,00. Para os cargos de nível superior valor é de R$ 150,00.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a abertura de vagas para contratação de profissionais para a Bahia. São duas vagas com contratação temporária no cargo de Agente Ambiental para a base do Centro TAMAR, em Caravelas, no Sul da Bahia. Os cargos requerem formação de nível fundamental completo ou incompleto. As inscrições serão abertas no dia 8 de setembro e seguem até 12 de setembro.

Veja vagas do processo seletivo
Veja vagas do processo seletivo
Centro TAMAR em Caravelas, na Bahia
Veja vagas do processo seletivo

A inscrição no processo seletivo simplificado não possui cobrança de taxa de inscrição. A candidatura deve ser feita presencialmente, na rua Getúlio Vargas nº 326, Ponta de Areia - Caravelas, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: centrotamarcaravelas@icmbio.gov.br. 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM)

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) está com 115 vagas imediatas abertas em concurso que visa, ainda, a formação de cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 4,4 mil e R$ 10,5 mil para cargos de níveis médio, técnico e superior.

Veja todas as vagas
Veja todas as vagas
Veja todas as vagas
Veja todas as vagas
Veja todas as vagas

As inscrições seguem abertas até o dia 2 de setembro no site da Fundação Getúlio Vargas, banca escolhida para o certame. Para cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 180,00; para o médio, a taxa custa R$ 140,00; para técnico, o valor é de R$ 100,00. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 30 de novembro.

