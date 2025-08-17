OPORTUNIDADES

Concursos na Bahia têm mais de 900 vagas abertas e salários de até R$ 12 mil

Inscrições podem ser feitas até 12 de setembro

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 19:18

Concurso público está aberto em prefeitura Crédito: Shutterstock

A Bahia possui ao menos seis concursos públicos com inscrições abertas e edital publicado. São cerca de 993 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 12,3 mil, para jornadas que vão de 30 a 40 horas semanais. Confira oportunidades:

Prefeitura de Senhor do Bonfim

A Prefeitura de Senhor do Bonfim está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado de contratação temporária e para formação de cadastro reserva com diversos cargos de níveis médio e superior. As oportunidades abrangem funções ligadas às secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social. As jornadas de trabalho variam de 20h a 40h semanais e os salários chegam a até R$ 4,5 mil.

O prazo para inscrições vai até o dia 31 de agosto. As candidaturas devem ser realizadas por meio do site oficial da prefeitura de Senhor do Bonfim ou do Instituto Legatus, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para cargos de nível médio; e R$ 100,00 para os de nível superior.

São Sebastião do Passé

A prefeitura de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), também está com inscrições abertas para um novo concurso público com 11 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem cargos de nível médio, técnico e superior, com salários que variam entre R$ 3 mil e R$ 5 mil. A taxa de inscrição varia de R$ 77,00 (nível médio/técnico) a R$ 118,00 (nível superior).

Os interessados em participar do certame deverão realizar sua inscrição exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Pesquisa, Tecnologia, Ensino e Ciência (IBPTEC), até 24 de agosto. As provas serão aplicada no dia 28 de setembro.

Prefeitura de Anguera

A prefeitura de Anguera, no Centro-Norte baiano, abriu inscrições para uma seleção para contratação de servidores. São 315 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 20 de agosto. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 12,3 mil. Não há cobrança de taxas para a inscrição.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser realizadas presencialmente no endereço da Rua Alzira de Oliveira Freitas, n.º 24, Sala Administrativa, no centro de Anguera, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30. No ato da inscrição, o candidato deve informar os dados cadastrais e a opção do cargo, além de protocolar a documentação comprobatória.

Prefeitura de Caturama

A Prefeitura de Caturama, no Centro-Sul da Bahia, abriu as inscrições para um novo concurso público com o objetivo de preencher mais de 19 vagas em diferentes áreas, além formar cadastro reserva. Os cargos abrangem os níveis médio, técnico e superior, com salários que chegam a até R$ 4 mil. As inscrições estarão abertas até o dia 27 de agosto.

As candidaturas serão realizadas pelo site da banca escolhida para o certamente, a Legalle Concursos. A prova teórico-objetiva será aplicada no dia 10 de outubro. Para as vagas cujo cargo requerem a conclusão do ensino médio ou técnico, a taxa de inscrição é de R$ 100,00. Para os cargos de nível superior valor é de R$ 150,00.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a abertura de vagas para contratação de profissionais para a Bahia. São duas vagas com contratação temporária no cargo de Agente Ambiental para a base do Centro TAMAR, em Caravelas, no Sul da Bahia. Os cargos requerem formação de nível fundamental completo ou incompleto. As inscrições serão abertas no dia 8 de setembro e seguem até 12 de setembro.

A inscrição no processo seletivo simplificado não possui cobrança de taxa de inscrição. A candidatura deve ser feita presencialmente, na rua Getúlio Vargas nº 326, Ponta de Areia - Caravelas, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: centrotamarcaravelas@icmbio.gov.br.

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM)

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) está com 115 vagas imediatas abertas em concurso que visa, ainda, a formação de cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 4,4 mil e R$ 10,5 mil para cargos de níveis médio, técnico e superior.

