Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 5 mil

O edital do concurso detalha a distribuição das vagas para áreas da administração municipal de São Sebastião do Passé

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11:09

Concurso público Crédito: Shutterstock

Um novo concurso público destinado ao preenchimento de 11 vagas imediatas e à formação de cadastro de reserva na Prefeitura de São Sebastião do Passé foi aberto na última segunda-feira (11). As oportunidades abrangem cargos de nível médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00.

Nesta terça-feira (12), a gestão da cidade divulgou a retificação na data de aplicação da prova objetiva, que foi modificada para o dia 28 de setembro de 2025. Além disso, o conteúdo programático para a função de agente de fiscalização do meio ambiente foi alterada. Confira os detalhes abaixo:

Vagas, Cargos e Remuneração

O edital do concurso para a Prefeitura de São Sebastião do Passé detalha a distribuição das vagas para diversas áreas da administração municipal, todas com uma carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos devem atender aos requisitos de escolaridade e, quando aplicável, possuir registro ativo no respectivo conselho de classe. As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:

Auditor Fiscal: 2 vagas

2 vagas Agente de Fiscalização do Meio Ambiente: 1 vaga

1 vaga Agente de Fiscalização e Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal e Vegetal: 1 vaga

1 vaga Agente de Trânsito e Transporte: 2 vagas

2 vagas Fiscal de Vigilância Sanitária: 2 vagas

2 vagas Auxiliar de Fiscalização de Serviços Públicos: 2 vagas

2 vagas Agente de Posturas Municipais: 1 vaga

Inscrições e Etapas da Seleção

Os interessados em participar do certame deverão realizar sua inscrição exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora, o IBPTEC, no período de 11 a 24 de agosto de 2025. A taxa de inscrição varia de R$ 77,00 (nível médio/técnico) a R$ 118,00 (nível superior). O processo de seleção dos candidatos será realizado em duas etapas principais:

Prova Objetiva: Eliminatória e classificatória, agendada para o dia 28 de setembro de 2025, em horário e local a serem informados através do endereço eletrônico e no cartão de informação do candidato. A avaliação abordará questões de língua portuguesa, noções de informática, conhecimentos gerais e específicos para cada cargo.

Prova de Títulos: Classificatória, aplicável aos cargos de nível superior, conforme os critérios de pontuação especificados no edital.

O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, com a possibilidade de prorrogação por igual período. Leia o edital completo abaixo:

A retificação do edital modificou a redação do conteúdo programático para o cargo de agente de fiscalização do meio ambiente. Leia o novo conteúdo completo abaixo:

1. Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal Brasileiro).

2. Lei nº 11.428/2006 (Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica).

3. Lei nº 9.605/1998 (Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente).

4. Lei nº 6.938/1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação).

5. Lei nº 5.197/1967 (Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências).

6. Lei nº 9.433/1997 (Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos).

7. Lei nº 9.985/2000 (Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza).

8. Lei nº 6.902/1981 (Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental).

9. Lei nº 8.171/1991 (Dispõe sobre a política agrícola).

10. Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

11. Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

12. Biologia ambiental.

13. Expressão gráfica.

14. Microbiologia ambiental.

15. Química ambiental.

16. Estatística aplicada à engenharia ambiental.

17. Métodos topográficos, geodésicos e cartográficos.

18. Economia ecológica.

19. Ciência dos materiais.

20. Fenômenos de transporte.

21. Termodinâmica.

22. Geologia ambiental.

23. Sociologia e meio ambiente.

24. Gestão de resíduos sólidos.

25. Qualidade e tratamento de água.

26. Qualidade de solo.

27. Geoquímica ambiental.

28. Análise ambiental.

29. Análise de demandas regionais.

30. Vistoria e elaboração de pareceres.