PLANEJAMENTO

PPA São Sebastião do Passé: Veja como definir o futuro da cidade hoje

Moradores da cidade baiana tem até esta segunda-feira (11) para preencher o formulário disponibilizado pela prefeitura

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15:39

Prefeitura de São Sebastião do Passé Crédito: Divulgação

Moradores de São Sebastião do Passé têm somente até esta segunda-feira (11) para preencher o formulário online e ajudar a definir as prioridades de investimento da cidade para os próximos quatro anos. A participação popular tem a função de auxiliar na construção do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. A consulta pública se encerra às 23h59.

O PPA é um documento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para um período de quatro anos. Nele, são definidos os programas e as ações que o governo irá executar, assim como a origem dos recursos para cada projeto. O processo para contribuir é simples, rápido e totalmente online. Se você ainda não participou, siga o guia abaixo:

Passo a passo: Como preencher o formulário do PPA

1. Acesse o canal oficial

O primeiro passo é acessar o site oficial da Prefeitura de São Sebastião do Passé ou as redes sociais da instituição, onde o link para o formulário está destacado.

2. Identificação básica

O formulário solicitará algumas informações básicas, como bairro ou localidade onde reside. Esses dados são confidenciais e servem apenas para que a gestão possa mapear as necessidades de cada região da cidade.

3. Escolha das áreas prioritárias

Você encontrará uma lista com as principais áreas de atuação do governo, como Saúde, Educação, Segurança Pública, Infraestrutura, Assistência Social, Cultura e Esporte. Você poderá selecionar as que considera mais urgentes. Em seguida, escreva a proposta para as áreas escolhidas.

4. Deixe sua sugestão detalhada

Este é o campo mais importante. Aqui, você pode e deve descrever especificamente o que gostaria que fosse feito em seu bairro ou na cidade como um todo. Por exemplo: "Gostaria de solicitar a reforma da quadra de esportes do bairro X" ou "Acredito que a prioridade é ampliar o atendimento no posto de saúde Y".

5. Revise e envie

Após preencher tudo, revise suas respostas e clique em "Enviar". Sua contribuição foi registrada e será analisada pela equipe técnica da prefeitura.