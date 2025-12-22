Acesse sua conta
Temporal traz fortes chuvas e causa prejuízos no interior da Bahia

Chuvas atingiram regiões como Ilhéus, Itacaré e Itabuna no final de semana.

  Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 13:08

Após forte temporal no sul do estado: Ilhéus, Itabuna e Itacaré registraram desabamentos, alagamentos e deslizamentos de terra após as fortes chuvas deste fim de semana. O cenário é de alerta para quedas de árvores e novos incidentes.

Crédito: Prefeitura de Ilhéus

A Defesa Civil de Itabuna permanece em alerta após o registro de 49 mm de chuva no último domingo. Para hoje (22), a previsão aponta um acumulado superior a 15 mm. Até o momento, a ocorrência mais grave foi um deslizamento na Travessa Teixeira, bairro Maria Pinheiro, que felizmente não atingiu moradores.

Segundo a prefeitura de Ilhéus, a cidade chegou a 80 mm de chuvas com um fim de semana de danos severos. A Defesa Civil registrou um deslizamento de terra no Couto, já na Rua Renascer, parte da via cedeu enquanto na Avenida Canavieiras uma árvore caiu sobre a pista, causando transtornos temporários à mobilidade.

Já os alagamentos em Itacaré travaram a mobilidade de turistas e residentes. Com previsão de instabilidade até quarta-feira (24) e risco de 50 mm de chuva por dia, uma queda de árvores na rodovia BA-001, que liga Itacaré a Ilhéus, prejudicou a mobilidade.

Em Itabuna, houve um deslizamento de terra na Travessa Teixeira, no Bairro Maria Pinheiro, que atingiu uma casa, mas segundo nota da prefeitura não houve registro de soterrados.

Em Pau Brasil, o volume das chuvas fez o rio Água Preta subir seis metros acima do normal. Segundo a Defesa Civil, o impacto resultou em 600 imóveis afetados e 52 famílias desalojadas. O órgão monitora as áreas ribeirinhas após a enchente que atingiu a região.

As chuvas persistentes no sul do estado desde o início do mês continuam causando transtornos. Em Medeiros Neto, o balanço acumulado já aponta dez pessoas desalojadas e diversos prejuízos financeiros.

Vórtice ciclônico muda o tempo no Natal, com calor de até 40°C e chuvas pelo país

Bahia e outros 16 estados entram em alerta de chuvas intensas no fim de semana

Trinta e nove cidades baianas têm alerta de chuvas intensas até quinta-feira (18); veja lista

