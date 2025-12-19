Acesse sua conta
Vórtice ciclônico muda o tempo no Natal, com calor de até 40°C e chuvas pelo país

Sistema em altos níveis da atmosfera deve atuar entre os dias 22 e 26

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 20:03

Previsão é de chuva intensa em vários estados
Chuva forte Crédito: Shutterstock

A semana do Natal será marcada por mudanças importantes no tempo em várias regiões do Brasil por causa da atuação de um vórtice ciclônico em altos níveis da atmosfera. O fenômeno começa a avançar pelo país a partir do dia 22 e deve permanecer ativo até o dia 26, alterando o padrão climático observado nos últimos dias.

No Sul do Brasil, o aumento da umidade favorece a formação de instabilidades. No domingo (21), já há previsão de pancadas isoladas. Entre segunda-feira (22) e sexta-feira (26), o cenário fica mais propício a chuva forte localizada, com possibilidade de descargas elétricas e temporais pontuais em diferentes áreas da região.

Como deve ficar tempo com VCAN

VCAN: vórtice ciclônico em altos níveis altera ventos na atmosfera e provoca mudanças no tempo em várias regiões do Brasil por Reprodução
Atenção: chuvas do VCAN não ocorrem no centro do sistema, mas nas bordas, onde as nuvens ficam mais carregadas por Reprodução
Nordeste: vórtice ciclônico e baixa pressão favorecem aumento das chuvas, inclusive em áreas que vinham sofrendo com estiagem por Arisson Marinho/CORREIO
Sudeste: calor intenso marca a semana do Natal, com máximas acima de 35 °C em cidades do Rio de Janeiro e do interior paulista por Marina Silva/ Arquivo CORREIO
Previsão é de chuva intensa em vários estados por Shutterstock
Sul: aumento da umidade deixa a atmosfera instável, com risco de chuva forte localizada e temporais isolados por Imagem: Iara Faga | Shutterstock
1 de 6
VCAN: vórtice ciclônico em altos níveis altera ventos na atmosfera e provoca mudanças no tempo em várias regiões do Brasil por Reprodução

Enquanto isso, o Sudeste enfrenta um período de calor intenso. Em São Paulo, as temperaturas máximas devem oscilar entre 32 °C e 35 °C entre os dias 21 e 25, com valores ainda mais elevados em cidades do interior. No Rio de Janeiro, a semana natalina será de sol predominante e calor persistente, com máximas variando entre 35 °C e 40 °C em vários dias seguidos.

No Nordeste, a influência do vórtice ciclônico deve provocar aumento das chuvas, especialmente em áreas que vinham enfrentando uma estiagem prolongada. Segundo a Climatempo, além do sistema em altitude, uma área de baixa pressão localizada entre o Maranhão e o Piauí reforça a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de precipitações.

Essa mudança no padrão atmosférico traz certo alívio após dias de ar seco e baixa umidade relativa. No entanto, o cenário também exige atenção para episódios de chuva de moderada a forte intensidade em pontos isolados do interior nordestino.

De acordo com a Climatempo, o vórtice ciclônico de altos níveis, conhecido como VCAN, é um fenômeno típico de regiões tropicais e subtropicais, como o Nordeste brasileiro. Ele se forma a partir de uma área de baixa pressão nas camadas mais elevadas da atmosfera, o que modifica a circulação dos ventos em altitude.

Uma característica importante do VCAN é que as chuvas não se concentram no centro do sistema. As precipitações ocorrem principalmente nas bordas, onde o ar ascendente favorece a formação de nuvens mais densas. O fenômeno não deve ser confundido com um ciclone extratropical.

Por se deslocar lentamente, o vórtice ciclônico também influencia o transporte de umidade. Com isso, algumas cidades podem registrar volumes elevados de chuva por vários dias, enquanto áreas próximas ao núcleo do sistema seguem com tempo mais seco.

