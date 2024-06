AINDA TEM MAIS

São Sebastião do Passé: segunda noite de São João tem Nadson O Ferinha e Mari Fernandez

Confira a programação para este domingo (23) e para a segunda-feira (24)

Da Redação

Publicado em 23 de junho de 2024 às 10:48

Nadson O Ferinha em São Sebastião do Passé Crédito: Divulgação

A segunda noite do São João de São Sebastião do Passé contou com um público de cerca de 40 mil pessoas presentes. Neste sábado (22), o palco principal contou com Nadson O Ferinha e Mari Fernandez como os destaques da noite.

A cantora Mari Fernandez participou pela primeira vez da programação do São João de Bastião. Primeira posição do ranking de artistas de forró mais escutados no YouTube deste ano, Mari mostrou que o piseiro veio para ficar, com hits como “Não, Não Vou”, “Parada Louca”, “Página de Ex”, “Amor Impossível”.

“Estou muito feliz de estar aqui em São Sebastião do Passé, essa cidade maravilhosa. Fico um pouco triste porque hoje o dia está muito corrido para mim, mas assim, a festa está incrível, muito linda, a multidão que está hoje aqui nessa praça pra continuar não só o meu show, mas também o de Nadson O Ferinha, então assim, eu tenho certeza que esse é um dos maiores da Bahia”, afirmou.

Na sequência, Nadson O Ferinha assumiu o comando da diversão. Natural de Sergipe e um dos maiores nomes do arrocha na atualidade, trouxe sucessos como “Sete Bilhões”, “Duas” e “Cadê Seu Namorado, Moça?”.

“É um prazer imenso cantar para um público fervoroso como esse. Feliz demais por estar aqui e cantar para o povo de São Sebastião do Passé”, disse Nadson.

A noite do sábado contou ainda com os shows de João Oxente e Xote Mania. Neste domingo, (23), véspera de São João, haverá shows de João Gomes, Léo Santana e Adalto Morais no palco principal, em praça pública. Na segunda (24), as apresentações são de nomes como Tarcísio do Acordeon, Solange Almeida e muito mais.

Confira a programação nos próximos dias

Programação Musical no Palco Principal | Durante a Noite

Domingo (23)

Atrações: João Gomes, Léo Santana e Adalto Morais

Segunda-feira (24)

Atrações: Tarcísio do Acordeon, Solange Almeida, Jairo e Beto e Serra Norte.

Programação dos Blocos | Durante o Dia

23 de junho:

Bloco Forró da Mãe: Conduzido por Psirico e Rubynho.

Bloco Cabaré PHD As Danadas: Com Samba Comunidade, Diggo Lima.

Bloco Charanga do Ninho: Com Charanga.

Bloco Forró Charangando com Vocês: Com Charanga.

Forró do Alto: Trio de Forró, Forró Som na Caixa Mané, Trio Pé de Cana e Arrastão com a Charanga do Lombardi.

Bloco Veroska Kids: Especialmente para a diversão da criançada, comandado por Tia Café Pitta.

24 de junho:

Bloco Mió que Tá Dormindo: Ao som de Forró Feijoada.

Bloco Boleiros: Com um paredão.