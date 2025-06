MUNDO SUSTENTÁVEL

Moqueca com casca de banana? Saiba como pequenas mudanças podem reduzir o desperdício de alimentos

Chef Nara Amaral e a nutricionista Jeice Lima ensinaram como transformar sobras de alimentos em pratos saborosos e nutritivos



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 26 de junho de 2025 às 06:00

Você sabia que, quando o assunto é sustentabilidade, até o que colocamos em nosso prato durante as refeições tem um grande impacto no planeta? Das escolhas mais conscientes na hora de comprar até o aproveitamento integral dos alimentos, iniciativas simples ajudam a reduzir o desperdício e ainda garantem mais sabor e saúde às refeições. >

Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) mostram que o Brasil ocupa a 10ª colocação no ranking dos países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Todo ano, são cerca de 46 milhões de toneladas de comida desperdiçadas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número, que representa 30% de toda a produção brasileira, não é só um problema ambiental, mas também social, considerando os altos índices de insegurança alimentar no país. A boa notícia é que dá para começar a mudar esse cenário, e o primeiro passo pode começar dentro de casa.>

Ao jornal CORREIO, a nutricionista Jeice Lima defendeu que atitudes como reaproveitar cascas de frutas e legumes podem enriquecer o cardápio e trazer mais nutrientes para o prato. Ela ainda destacou que cascas como as de banana da terra, abóbora e abacate são fontes importantes de vitaminas e podem ser transformadas em farofas, bolos e chips. "São ricos em benefícios para a saúde, como magnésio, potássio, vitamina A e vitamina E", destacou.>

Segundo a nutricionista Jeice Lima, as cascas de frutas e legumes são ótimas fontes de vitaminas Crédito: Mateus Cabral

Outro ponto importante nesse contexto é a valorização dos ingredientes produzidos localmente. Comprar de pequenos agricultores ou feiras de bairro reduz a emissão de gases poluentes com transporte e ainda incentiva a economia da região. Além disso, produtos locais costumam ser mais frescos e acessíveis.>

Segundo a chef Nara Amaral, sócia-fundadora do restaurante Di Janela Gastronomia, na cozinha, a dica é planejar melhor as compras para evitar o descarte desnecessário de alimentos e apostar em receitas criativas para reaproveitar sobras, como caldos com talos e cascas de legumes.>

Ainda de acordo com Nara, os restaurantes e os chefs de cozinha exercem um papel fundamental no movimento de incentivo ao consumo consciente e de valorização da produção local. >

"Desperdício é custo, é perda. Então, você pode cuidar disso, treinar uma equipe para que tenha esse olhar, que já está dentro do conceito de sustentabilidade. [...] Hoje em dia, você observa que os restaurantes têm caminhado nesse movimento de reaproveitamento dos alimentos", declarou.>

Nara Amaral é chef de cozinha e sócia-fundadora do Di Janela Gastronomia Crédito: Mateus Cabral

Experiência saborosa

Na última segunda-feira (16), cinco assinantes do Clube Correio foram convidados para uma tarde cheia de aprendizados e sabores. No encontro, eles tiveram a oportunidade de acompanhar dicas de alimentação saudável e sustentável com a nutricionista Jeice Lima e assistir ao preparo de uma moqueca de camarão com casca de banana da terra, feita pela chef Nara Amaral.>

O momento especial ainda contou com a degustação do prato, que surpreendeu pelo sabor e proposta. Durante a experiência, muitas participantes compartilharam que já adotam, no dia a dia, práticas de reaproveitamento de alimentos, mostrando que essas atitudes podem e devem fazer parte da rotina.>

"A alimentação e o reaproveitamento de alimentos é super importante, não só para o nosso corpo, mas é um respeito à natureza. Não é só que a gente leva para o prato, mas o que a gente evita jogar fora, como talos, cascas e sementes", disse a nutricionista Marli Cruz.>

Carolina Brasileiro, 46, estudante de gastronomia, compartilha o mesmo pensamento. Para ela, a alimentação saudável e responsável deve ser trabalhada desde a infância.>

"Acredito que a alimentação saudável tem que ser um projeto, nas escolas, um projeto de governo. As crianças precisam aprender a comer bem desde a infância, porque isso vai refletir no futuro", pontuou.>

A estudante de gastronomia Carolina Brasileiro e a nutricionista Marli Cruz durante a experiência promovida pelo projeto Mundo Sustentável, do CORREIO Crédito: Gabriela Araújo/CORREIO

Rosinalva Gomes, 58, professora de culinária natural, contou que costuma fazer da semente da abóbora um lanche. "Não jogo a semente da abóbora fora de jeito nenhum. Lavo, coloco para secar e como como quem come amendoim. Também faço farinha da semente da abóbora para colocar em bolos", revelou.>

A cozinheira Rosana Pereira, 47, além de aproveitar as cascas de frutas e verduras para preparar outras receitas, também as utiliza como adubo. "Faço sucos, estou sempre tentando reaproveitar tudo", falou.>

Já a aposentada Nara Santos, 62, confessou que não costuma cozinhar, mas é uma grande apreciadora de comidas naturais e da sustentabilidade. Ela ressaltou que, muitas vezes, a falta de conhecimento sobre o assunto acaba sendo um obstáculo para o consumo consciente de alimentos. >

"A gente não foi educado para isso. A primeira impressão é de que é ruim, mas quando você se abre para o novo e diz 'vou experimentar', descobre que é gostoso", explicou.>

Da esquerda para a direita, a aposentada Nara Santos, a professora Rosinalva Gomes e a cozinheira Rosana Pereira Crédito: Gabriela Araújo/CORREIO

Confira a receita da chef e as dicas da nutricionista:

O projeto Mundo Sustentável, desenvolvido pelo jornal CORREIO, preparou um reels especial para quem quiser conferir mais detalhes dessa. O conteúdo conta com o passo a passo da moqueca de camarão com casca de banana da terra, preparada pela chef Nara Amaral, e dicas valiosas da nutricionista Jeice Lima sobre reaproveitamento de alimentos e alimentação consciente. Veja:>