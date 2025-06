SALVADOR

Breno da Empada anuncia fim do negócio: 'Se tornou uma necessidade fechar'

Empresário comunicou decisão pelas redes sociais

O empresário Breno Sodré, proprietário da Empada do Breno, anunciou o encerramento das atividades do seu negócio. A decisão foi comunicada por ele através do seu perfil no X, na manhã desta quinta-feira (26). De acordo com Breno, o fechamento do negócio se tornou um processo inevitável. >