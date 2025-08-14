ACIDENTE

Mulher morre atropelada a caminho do trabalho em avenida de Salvador

Motorista é enfermeiro e prestou socorro: 'Estou devastado'

Esther Morais

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:18

Mulher morre em acidente a caminho do trabalho Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Uma mulher de 49 anos morreu atropelada enquanto atravessava a Avenida Reitor Miguel Calmon, em Salvador, a caminho do trabalho, na manhã desta quinta-feira (14). Segundo testemunhas, a trabalhadora perdeu o ônibus e tentou atravessar a via, a pé, em uma curva, mas foi atingida por um carro.

O motorista é enfermeiro de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e dirigia em velocidade compatível com a exigida na via. Ele chegou a descer do veículo e prestar socorro, mas a vítima não sobreviveu. Também acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e seguiu no local para esclarecimentos.

Para a TV Bahia, o condutor informou que não viu a mulher. "Ela atravessou sem ver [os dois lados], eu freei, tentei salvar a vida dela, mas não tive o que fazer", lamentou. "Estou devastado. Apesar de saber que não é minha culpa, meu coração sangra porque é uma vida", disse.

Conforme os socorristas, a vítima teve um traumatismo craniano por causa do forte impacto da colisão.