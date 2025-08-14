Mulher morre atropelada a caminho do trabalho em avenida de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:18
Uma mulher de 49 anos morreu atropelada enquanto atravessava a Avenida Reitor Miguel Calmon, em Salvador, a caminho do trabalho, na manhã desta quinta-feira (14). Segundo testemunhas, a trabalhadora perdeu o ônibus e tentou atravessar a via, a pé, em uma curva, mas foi atingida por um carro.
O motorista é enfermeiro de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e dirigia em velocidade compatível com a exigida na via. Ele chegou a descer do veículo e prestar socorro, mas a vítima não sobreviveu. Também acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e seguiu no local para esclarecimentos.
Para a TV Bahia, o condutor informou que não viu a mulher. "Ela atravessou sem ver [os dois lados], eu freei, tentei salvar a vida dela, mas não tive o que fazer", lamentou. "Estou devastado. Apesar de saber que não é minha culpa, meu coração sangra porque é uma vida", disse.
Acidente na Avenida Reitor Miguel Calmon
Conforme os socorristas, a vítima teve um traumatismo craniano por causa do forte impacto da colisão.
O acidente ocorreu por volta de 7h30. A Transalvador segue no local aguardando perícia e orientando o trânsito. Uma faixa foi interditada, mas não há registro de engarrafamento na região.