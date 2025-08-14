Acesse sua conta
Jovem de 19 anos é morto a tiros perto da rodoviária de Salvador

Caso ocorreu na noite de quarta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 07:50

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um jovem de 19 anos foi mortoa a tiros em um viaduto perto da rodoviária de Salvador, entre os bairros de Pernambués e Caminho das Árvores, na noite de quarta-feira (13). A vítima foi identificada como Tailan Morais dos Santos. 

Policiais militares da 1ª Companhia Independente (CIPM/Pernambués) foram acionados e, ao chegarem, constataram o fato e adotaram todos os procedimentos cabíveis, como o isolamento do local até a realização da perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). 

Ninguém foi preso até a manhã desta quinta-feira (14). A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga o caso para esclarecer autoria e motivação do crime. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. 

