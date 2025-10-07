Acesse sua conta
Violência causou suspensão de ônibus em mais de 30 bairros de Salvador este ano; veja os mais afetados

Foram 73 ocorrências entre janeiro e agosto

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 07:00

Ônibus em Salvador
Ônibus em Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

Entre janeiro e agosto, a circulação de transporte público foi interrompida em 33 bairros de Salvador devido à insegurança. Foram 73 ocorrências nos oito primeiros meses do ano, quase o dobro do mesmo período de 2024, quando foram registradas 38 suspensões temporárias. Os dados da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Entre os mais afetados, estão Tancredo Neves (7 suspensões), Engenho Velho da Federação (6), Mussurunga (5), Vale das Pedrinhas (5) e Vila Verde (5). Segundo Dudu Ribeiro, diretor da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, que produziu em 2024 um levantamento sobre como a segurança pública afetou o transporte público em Salvador, a extensão dessas paralisações corresponde ao olhar que o Poder Público e o gestor do sistema de transportes têm sobre as comunidades.

“A gente tem repetido que os bairros de Salvador não são violentos, são bairros violentados pela presença ostensiva da polícia, pela presença dos grupos ilegais, mas também pelas decisões da gestão dos serviços que chegam e dos tipos de investimentos que são destinados às nossas comunidades. Então, a interrupção é provocada por um evento, mas o racismo e o olhar que os gestores têm sobre aquela comunidade prolongam os efeitos dessa imobilidade a partir do momento em que não conseguem, em tantos dias, solucionar as questões que permitam o pleno exercício do direito à cidade para aquelas pessoas”, defende.

Imagem - Salvador teve 73 interrupções no transporte público devido à violência este ano

Salvador teve 73 interrupções no transporte público devido à violência este ano

Confira os bairros mais ocorrências em 2025:

  1. Tancredo Neves: 07
  2. Eng. Velho da Federação: 06
  3. Mussurunga: 05
  4. Vale das Pedrinhas: 05
  5. Vila Verde: 05
  6. Engomadeira: 04
  7. Fazenda Coutos: 03
  8. Arenoso: 03
  9. Santa Cruz: 03
  10. Nordeste de Amaralina: 03
  11. Cajazeiras XI: 03
  12. Águas Claras: 02
  13. Vila Verde: 02
  14. Jd. Santo Inácio: 02
  15. Mata Escura: 02
  16. Cassange: 01
  17. São Cristóvão: 01
  18. Granjas Rurais Pres. Vargas: 01
  19. Sussuarana: 01
  20. Bairro da Paz: 01
  21. Cajazeiras VIII: 01
  22. Alto de Coutos: 01
  23. Morada da Lagoa: 01
  24. Areia Branca: 01
  25. Rio Sena: 01
  26. Coração de Maria: 01
  27. Fazenda Grande I: 01
  28. Calabetão: 01
  29. Bom Juá: 01
  30. Faz. Grande IV: 01
  31. Bosque das Bromélias: 01
  32. São Marcos: 01
  33. Pirajá: 01

