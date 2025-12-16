TEMPO

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste; veja temperatura

Lençóis foi o município com a menor temperatura nesta terça-feira (16)

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 22:52

Lençois-BA, na Chapada Diamantina Crédito: Reprodução

Lençóis, na Chapada Diamantina, voltou a registrar a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, o município marcou 17 °C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgados nesta terça-feira (16).

Na segunda-feira (15), a cidade havia registrado 17,4 °C, ficando como a quarta cidade mais fria da região.

Além da cidade da Chapada, outro município aparece no pódio do ranking das cidades mais frias. Na terceira posição está Vitória da Conquista, localizada no Sudoeste do estado, com temperatura de 17,9 °C.

De acordo com o Instituto Climatempo, no mês de dezembro, as médias climatológicas em Lençóis ficam em 19 °C e 28 °C, para as temperaturas mínima e máxima, respectivamente. O período mais frio, no entanto, costuma ocorrer entre os meses de junho e setembro, durante o inverno, quando as médias variam entre 15 °C e 23 °C.