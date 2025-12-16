Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hospital de Salvador oferece mais de 200 vagas gratuitas de triagem para cirurgias

Ação será realizada a partir desta quinta-feira (18) até o próximo sábado (20)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 23:06

Hospital de Salvador oferece mais de 200 vagas de triagem para cirurgias
Hospital de Salvador oferece mais de 200 vagas de triagem para cirurgias Crédito: Freepik

A partir desta quinta-feira (18) até o próximo sábado (20), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador realiza uma nova etapa de triagem com a oferta de 240 vagas no Hospital Municipal do Homem (HMH), em Monte Serrat. O atendimento será realizado por ordem de chegada, a partir das 7h.

As vagas estão distribuídas em 70 atendimentos na quinta, 70 na sexta-feira (19) e 100 no sábado. A ação é voltada para pacientes com indicação cirúrgica para histerectomia (retirada de mioma), colecistectomia por videolaparoscopia (cirurgia da vesícula) e correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas.

Leia mais

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste; veja temperatura

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste; veja temperatura

Imagem - Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia

Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia

Imagem - Tipo mais grave de meningite é confirmado em paciente na Bahia

Tipo mais grave de meningite é confirmado em paciente na Bahia

Durante a triagem, as equipes médicas irão avaliar o quadro clínico de homens e mulheres com idades entre 18 e 70 anos. É indispensável a apresentação de documento oficial com foto e do cartão do SUS. Caso possua, o usuário deve levar exames de imagem atualizados, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética, o que contribui para uma avaliação mais ágil e eficiente.

Tags:

Bahia Salvador Cirurgia Saúde

Mais recentes

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste; veja temperatura

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste; veja temperatura
Imagem - TCE-BA elege nova Mesa Diretora por aclamação para o biênio 2026–2027

TCE-BA elege nova Mesa Diretora por aclamação para o biênio 2026–2027
Imagem - Da roça para o livro: escritora baiana lança livro que resgata memórias do sertão

Da roça para o livro: escritora baiana lança livro que resgata memórias do sertão

MAIS LIDAS

Imagem - PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros
01

PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros

Imagem - Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia
02

Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia

Imagem - Emoções à flor da pele: céu pede calma, empatia e autocuidado dos signos essa semana (16 de dezembro)
03

Emoções à flor da pele: céu pede calma, empatia e autocuidado dos signos essa semana (16 de dezembro)

Imagem - Servidores convocam ato contra aumento de mensalidade do Planserv e denunciam má gestão
04

Servidores convocam ato contra aumento de mensalidade do Planserv e denunciam má gestão