Hospital de Salvador oferece mais de 200 vagas gratuitas de triagem para cirurgias

Elaine Sanoli
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 23:06
A partir desta quinta-feira (18) até o próximo sábado (20), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador realiza uma nova etapa de triagem com a oferta de 240 vagas no Hospital Municipal do Homem (HMH), em Monte Serrat. O atendimento será realizado por ordem de chegada, a partir das 7h.
As vagas estão distribuídas em 70 atendimentos na quinta, 70 na sexta-feira (19) e 100 no sábado. A ação é voltada para pacientes com indicação cirúrgica para histerectomia (retirada de mioma), colecistectomia por videolaparoscopia (cirurgia da vesícula) e correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas.
Durante a triagem, as equipes médicas irão avaliar o quadro clínico de homens e mulheres com idades entre 18 e 70 anos. É indispensável a apresentação de documento oficial com foto e do cartão do SUS. Caso possua, o usuário deve levar exames de imagem atualizados, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética, o que contribui para uma avaliação mais ágil e eficiente.