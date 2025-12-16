SAÚDE

Hospital de Salvador oferece mais de 200 vagas gratuitas de triagem para cirurgias

Ação será realizada a partir desta quinta-feira (18) até o próximo sábado (20)

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 23:06

Hospital de Salvador oferece mais de 200 vagas de triagem para cirurgias Crédito: Freepik

A partir desta quinta-feira (18) até o próximo sábado (20), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador realiza uma nova etapa de triagem com a oferta de 240 vagas no Hospital Municipal do Homem (HMH), em Monte Serrat. O atendimento será realizado por ordem de chegada, a partir das 7h.

As vagas estão distribuídas em 70 atendimentos na quinta, 70 na sexta-feira (19) e 100 no sábado. A ação é voltada para pacientes com indicação cirúrgica para histerectomia (retirada de mioma), colecistectomia por videolaparoscopia (cirurgia da vesícula) e correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas.