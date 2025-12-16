Acesse sua conta
TCE-BA elege nova Mesa Diretora por aclamação para o biênio 2026–2027

Representantes foram eleitos durante sessão plenária realizada nesta terça-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 21:37

Mesa diretora do TCE eleita
Mesa diretora do TCE eleita Crédito: Divulgação

Durante sessão plenária realizada nesta terça-feira (16), o conselheiro Gildásio Penedo Filho foi eleito presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) para o biênio 2026/2027. Além dele, compõem a Mesa Diretora: o conselheiro Marcus Presidio, como vice-presidente; a conselheira Carolina Matos, como corregedora; o conselheiro João Evilásio Bonfim, como ouvidor-geral; e o conselheiro Inaldo Araújo, na condição de diretor da Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL). A nova Mesa foi eleita por aclamação, ou seja, todos os representantes foram escolhidos por unanimidade.

O conselheiro João Evilásio Bonfim foi responsável por sugerir que a eleição para todos os cargos em disputa fosse decidida por aclamação. A proposta foi aceita após manifestação do Ministério Público de Contas, representado na ocasião pela procuradora-geral Camila Luz, que afirmou não haver impedimento legal.

O então presidente Marcus Presidio colocou em votação, por aclamação, cada um dos cargos e os respectivos nomes dos pleiteantes, anunciando em seguida os resultados, que foram recebidos com aplausos por parte dos servidores que lotaram as dependências do auditório Conselheiro Lafayette Pondé.

O presidente eleito do TCE-BA já ocupou o cargo por quatro anos, tendo sido eleito em 2018 e reeleito em 2020. Em discurso no plenário, após a eleição, ele destacou a responsabilidade em torno do pleito e a unanimidade alcançada entre os conselheiros. “O consenso e a aclamação demonstram a grandeza do gesto de todos, marcando este momento”, afirmou o conselheiro Gildásio Penedo, atual corregedor da Corte.

Eleito para a vice-presidência, o conselheiro Marcus Presidio celebrou a sessão e a eleição dos novos integrantes da Mesa Diretora, bem como dos cargos de ouvidor-geral e da direção da ECPL. A conselheira Carolina Matos, que atualmente preside a Primeira Câmara, também elogiou a conduta do colegiado e desejou sucesso ao presidente eleito.

Os conselheiros Inaldo Araújo, reeleito para a direção da ECPL, e João Bonfim, eleito para o cargo de ouvidor-geral, desejaram boa sorte e sucesso ao novo presidente, dirigindo palavras elogiosas à capacidade do conselheiro Gildásio. “Que sua gestão marque uma história grandiosa e que conte comigo no que precisar; serei, sempre que possível, parceiro na sua administração”, afirmou Araújo.

