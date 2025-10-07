AUTOMÓVEL NOVO

Veja cinco ofertas de carros em que dá pra economizar até R$ 51 mil

O CORREIO separou opções com oportunidades para este mês de outubro

Monique Lobo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 07:00

Tiguan Allspace Crédito: Divulgação

Se você não quer esperar o 13º salário para trocar o carro, saiba que as concessionárias estão com promoções neste mês de outubro que podem superar o rendimento extra.

Para te ajudar a encontrar as melhores condições, o CORREIO fez uma lista com cinco opções de carros com bônus de até R$ 51 mil. As consultas foram realizadas nos sites das fabricantes, nesta segunda-feira (6).

Veja quais são os modelos com descontos e bônus que chegam a R$ 51 mil 1 de 5

É importante destacar que as empresas possem condições de pagamento próprias e que as promoções podem ter períodos de validade. Essas informações podem ser consultadas diretamente com as concessionárias.

Confira a lista:

Novo Tiguan Allspace R-Line 2.0 300 TSI - Bônus de R$ 51 mil

A nova versão Tiguan Allspace chega com valor a partir de R$ 305.990,00. Para esse modelo, que vem com teto solar panorâmico, volante com acionamento em touch, transmissão é automática com 8 marchas e tração é 4x2, o bônus oferecido em uma oferta da Volkswagen é de R$ 51 mil. A oferta é válida até o dia 31 de outubro.

Novo Tiguan Allspace R-Line 2.0 300 TSI Crédito: Reprodução

Fastback Audace Turbo 200 Hybrid Flex AT - Desconto de R$ 32 mil

A Fiat está com uma oferta para uma versão do Fastback no valor de R$ 129.990, sendo que o preço original é de R$ 161.990. A oferta traz chassi exclusivo e está disponível para pronta entrega. O carro tem um motor elétrico multifuncional e um motor a combustão, teto solar panorâmico e central de mídia com tela de 10.1 polegadas.

Fastback Audace Turbo 200 Hybrid Flex AT Crédito: Reprodução

BYD Song Pro GL - Desconto de R$ 28,4 mil

O SUV híbrido da BYD está com uma oportunidade de desconto com a queda do preço de R$ 189.990 para R$ 161.492. A oferta é específica para compra através de Pessoa Jurídica. O carro tem tela flutuante de 12,8 polegadas, câmera 360 graus e espaço para carregamento de celular sem fio.

BYD Song Pro GL Crédito: Reprodução

Kardian - Bônus de R$ 20 mil

O SUV da Renault está com o bônus na troca pelo carro usado tanto pra versão Techno, quanto pra versão Evolution EDC. O modelo tem motor 1.0 turbo TCe de 125 cv e 22,4 kgfm de torque, além de seis airbags e painel 100% digital de 7 polegadas.

Kardian Crédito: Reprodução

Novo T-Cross Highline 250 TSI Automático - Bônus de R$ 19 mil

O bônus da oferta da Volkswagen para o novo T-Cross também vale na troca do carro usado. Além disso, a oportunidade também traz taxa zero em até 30 vezes, incluindo a entrada. O carro conta com controle adaptativo de velocidade e distância, frenagem automática de emergência e nova assinatura noturna.