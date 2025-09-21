AUTOS

Salvador é o sexto maior mercado de carros elétricos no Brasil; veja o ranking

No país, o emplacamento de veículos a bateria supera 45 mil unidades no ano

Antônio Meira Jr.

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 17:15

A capital baiana é o sexto maior mercado de veículos elétricos do país no acumulado do ano Crédito: Divulgação

No acumulado entre janeiro e agosto, Salvador somou 1,2 mil emplacamentos, o que a posiciona como a primeira cidade do Nordeste, à frente do Recife e de Fortaleza.

A primeira posição no ranking é de Brasília, com 4,7 mil unidades no período, seguida por São Paulo (3,5 mil), em segundo lugar, e Rio de Janeiro (1,6 mil), na terceira posição. Fechando as cinco primeiras posições, aparecem Belo Horizonte (1,3 mil), na quarta, e Curitiba (1,2 mil), na quinta.

Em relação à liderança, além da renda per capita superior, a capital federal conta com maiores incentivos, como a isenção do IPVA para carros elétricos de qualquer preço. Com isso, por lá, 10,2% dos automóveis emplacados neste ano são 100% elétricos. Na capital baiana, onde 6,2% dos emplacamentos de 2025 são de elétricos, o governo do estado libera a cobrança para veículos que custam até R$ 300 mil.

BALANÇO ELÉTRICO NO PAÍS

Os veículos 100% elétricos bateram mais uma vez o recorde mensal de vendas em agosto, com 7.624 unidades. Na comparação com agosto de 2024 (5.115), a categoria teve um crescimento robusto de 49%. No acumulado do ano, foram emplacadas 45.216 unidades zero-quilômetro no Brasil.

RESULTADOS GLOBAIS AVANÇAM

As vendas globais de veículos elétricos atingiram 12,5 milhões de unidades nos primeiros oito meses do ano, crescimento de 25% comparado ao mesmo período de 2024.

O mercado norte-americano atingiu um recorde mensal em agosto, com os consumidores acelerando as compras para aproveitar o crédito tributário antes que ele expire, no final deste mês. Na Europa, o impulso permanece, motivado pela legislação de emissões.

A Alemanha e o Reino Unido, principais polos automotivos na região, cresceram 45% e 31% no acumulado do ano, respectivamente. Já o mercado chinês desacelerou nos últimos dois meses, mas isso contrasta com o ano passado, quando o aumento dos subsídios para o programa de troca de veículos impulsionou a demanda por elétricos no país. Os dados globais foram compilados pela consultoria Rho Motion.

CAYENNE ELÉTRICO EM TESTES EXTREMOS

A Porsche confirmou que irá lançar a versão puramente elétrica do Cayenne no final do ano. Essa configuração será oferecida ao lado das versões atuais com motor a combustão e híbridas.

Até lá, a empresa alemã segue testando o SUV em situações extremas, com temperatura variando entre -35 °C na Escandinávia até 50 °C no Vale da Morte, nos Estados Unidos.

Além das opções a combustão e híbrida, o Cayenne vai ganhar uma configuração 100% elétrica Crédito: Divulgação

AUDI Q5, A NOVA GERAÇÃO CHEGA AO BRASIL

Vivendo um ciclo de renovação de portfólio, o que explica as vendas em baixa no país, a Audi confirmou a chegada do Q5 em outubro e abriu a pré-venda.

Além de uma nova plataforma e desenho atualizado, o SUV tem no interior tecnológico um painel digital de 11,9 polegadas e multimídia de 14,5 pol. Entre outros equipamentos, destacam-se os faróis de LED matriciais e um sistema avançado de auxílios à condução. Inicialmente, será oferecido o conhecido motor EA888 de quinta geração, um 2 litros turbo, agora com 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque (7 cv e 3,1 kgfm a mais que o antecessor).

Já a tração é integral e a transmissão automatizada de dupla embreagem e sete marchas. O Q5 está disponível para reserva nas carrocerias SUV e Sportback, com preços a partir de R$ 399.990 e R$ 429.990, respectivamente.

Entre os rivais estão o BMW X3, o Lexus NX e o Mercedes-Benz GLC.