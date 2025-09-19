Acesse sua conta
Com carro chinês, Chevrolet concorre com BYD Dolphin e GWM Ora 03

Conheça o Spark, SUV compacto elétrico que custa R$ 159.990 e tem 258 km de autonomia

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:00

SUV com estilo boxy, o Spark tem autonomia para rodar até 258 km com uma carga
SUV com estilo boxy, o Spark tem autonomia para rodar até 258 km com uma carga Crédito: Fabio Gonzalez/ GM

Desde o ano passado, a Chevrolet começou a intensificar a eletrificação do seu portfólio no Brasil. No entanto, com o Equinox EV a R$ 349.990 e o Blazer EV por R$ 503.190, a marca passou a disputar apenas com modelos premium, mercado bastante acirrado.

Desta vez, a empresa da General Motors aposta em outra categoria com o Spark EUV, que custa R$ 159.990. Ele disputa com veículos como o BYD Dolphin e o GWM Ora GT, que apesar de formatos diferentes de carroceria, concorrem na mesma faixa de preço. Inclusive, os três são chineses.

Apesar de ostentar o emblema da Chevrolet, o Spark foi desenvolvido na China e é comercializado lá como Baojun Yep Plus, produto de uma parceria das marcas chinesas SAIC e Wuling com a GM. Apesar disso, a marca americana reforça que o projeto do carro é global e contou com a participação da engenharia da América do Sul.

Esse trabalho envolveu mais de 150 mil quilômetros de validações em diferentes condições, do tráfego intenso de São Paulo às estradas áridas do Peru. A grande novidade é que, apesar de ser inicialmente importado da China, o Spark em breve será montado no Brasil.

O veículo utiliza um motor elétrico dianteiro que entrega 102 cv de potência e 18,4 kgfm de torque. A bateria é do tipo LFP (lítio ferro-fosfato) de 42 kWh, resultando em autonomia de 258 quilômetros pelo ciclo PBEV, do Inmetro. A transmissão é automática, com uma única marcha para frente.

Esse conjunto impulsiona os 1.345 kg do Spark, que são distribuídos de forma bem equilibrada (50:50) entre os eixos, contribuindo para a estabilidade. Com 4 metros de comprimento, 1,76 m de largura, 1,73 m de altura e 2,56 m entre-eixos, o veículo tem bom aproveitamento interno.

Chevrolet Spark EUV 2025

Ampla, a cabine oferece seis airbags e tem acabamento em couro por Divulgação
O quadro de instrumentos digital tem 8,8 polegadas por Divulgação
A tela multimídia tem 10,1 polegadas e câmera 360° por Divulgação
O assoalho é plano e o banco leva dois passageiros por Divulgação
A tomada para o reabastecimento fica na dianteira por Divulgação
1 de 5
Ampla, a cabine oferece seis airbags e tem acabamento em couro por Divulgação

CONVIVENDO COM O SPARK

Como a entrega de torque é quase instantânea, o veículo é bastante ágil e gostoso de guiar. Graças ao sistema de quatro câmeras, que formam uma visão de 360 graus, é prático para ser manobrado. A falta de regulagem de altura dos cintos de segurança dianteiros incomoda, mas chama a atenção o espaço interno, bastante amplo e com assoalho é plano na parte de trás. Apesar do espaço, o carro só foi homologado no país para quatro ocupantes.

O Spark é o único da categoria a contar com dois porta-malas: são 355 litros no compartimento traseiro, que podem chegar a 916 litros com os bancos rebatidos, e mais 35 litros sob o capô dianteiro.

No Brasil, o novo Chevrolet será comercializado em 138 lojas. Em Salvador, os três grupos que atuam com a marca (Columbia, Grande Bahia e Retirauto) vão oferecer o produto. No interior do estado, a Topvel irá vender o carro em Feira de Santana. Naturalmente, com o tempo, haverá expansão para outros revendedores da marca.

Os bons ângulos de ataque e de saída ajudam a SUV a enfrentar os desafios sem raspar
Os bons ângulos de ataque e de saída ajudam a SUV a enfrentar os desafios sem raspar Crédito: Divulgação

MONTADO NO CEARÁ

Ainda neste ano, o Spark será montado no Ceará, para isso, a GM contratou a Comexport para o serviço. A produção acontecerá no regime SKD (de Semi Knocked Down), em que as peças são importadas da China em kits pré-montados e o veículo é montado aqui.

A fábrica da Comexport, maior empresa de comércio exterior do Brasil, fica em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza (CE), onde antes funcionava a planta da Troller. Possivelmente, o Captiva EV, próximo elétrico da Chevrolet no país, também será montado lá.

O modelo de produção da fábrica cearense é o mesmo adotado pela Nordex no Uruguai. Lá, são produzidos veículos de diversas marcas, como Ford, Kia, Fiat, Citroën e Peugeot.

*O JORNALISTA VIAJOU A CONVITE DA GM

