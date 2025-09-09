Acesse sua conta
Kardian chega à linha 2026 com pequenos ajustes; vejas os preços

Rival de Fiat Pulse e Volkswagen Tera, modelo da Renault tem motor turbo

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:00

Segundo modelo mais comercializado pela Renault no Brasil, o Kardian chegou à linha 2026
Segundo modelo mais comercializado pela Renault no Brasil, o Kardian chegou à linha 2026 Crédito: Divulgação

Há quase um ano e meio no mercado, o Kardian já é protagonista do portfólio da Renault. Já é o segundo produto da marca mais comercializado no país e já teve mais de 50 mil unidades produzidas no Paraná - 33% delas exportadas.

Para a linha 2026, a empresa fez pequenos ajustes no seu SUV de entrada, principalmente na versão topo de linha Iconic (R$ 149.990), que ocupa o lugar da Première Edition. Nessa configuração, foi instalado um quadro de instrumentos digital de dez polegadas, enquanto as outras versões trazem o display colorido de sete polegadas.

Já o novo sistema multimídia, também com tela de 10 polegadas e trazendo layout atualizado, vem de série nas versões Techno (R$ 139.290) e Iconic, e como opcional para a versão Evolution - R$ 113.690 manual e R$ 124.690 automática. 

A Techno e a Iconic têm como opcional os serviços conectados do My Renault, acessados por meio de aplicativo para smartphone. É possível conferir informações do veículo, além de monitorar sua posição e seus serviços de manutenção. Infelizmente, não é possível fazer partida remota ou destravar as portas.

A frenagem autônoma de emergência - que passa a identificar pedestres e ciclistas - e o controlador de velocidade adaptativo agora são itens de série nas versões Techno e Iconic, e opcionais na Evolution.

Todas as versões, incluindo a de entrada Authentic (R$ 119.990), utilizam o mesmo propulsor 1 litro turbo que entrega 125 cv de potência e 22,4 kgfm em toda a linha.

Renault Kardian 2026

O quadro de instrumentos e a central multimídia foram atualizados por Divulgação
O bagageiro tem capacidade para 358 litros pelo padrão VDA por Divulgação
1 de 2
O quadro de instrumentos e a central multimídia foram atualizados por Divulgação

RIVAIS DO KARDIAN

Entre os concorrentes do Kardian estão o Fiat Pulse e o Volkswagen Tera, que chegou ao mercado em junho.

Para os próximos meses, outros veículos vão competir nessa categoria de SUVs de entrada, como o Chevrolet Carbon e um modelo da Nissan que será posicionado abaixo do Kicks.

