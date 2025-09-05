AUTOS

Toyota lança van com base, motor e câmbio da Hilux; veja o preço

Produzida na Argentina, a Hiace tem até dez anos de garantia de fábrica

Antônio Meira Jr.

De Indaiatuba, SP* Publicado em 5 de setembro de 2025 às 14:00

A Hiace chega inicialmente ao Brasil na versão de passageiros Crédito: Divulgação

A Toyota concorre em poucos segmentos no mercado brasileiro. Atualmente, seu portfólio nacional conta com apenas seis produtos, no entanto, quase todos lideram suas categorias, como o Corolla, o Corolla Cross, a Hilux e o SW4.

Neste mês, o fabricante japonês estreia em um novo mercado, o de vans, com a Hiace. Apesar de a produção na Argentina ter começado neste semestre, ela já tem mais de 6 milhões de unidades vendidas globalmente. O modelo tem a mesma base da Hilux e do SW4, e também compartilha com eles o conjunto motriz.

Inicialmente, a Hiace é oferecida na configuração Minibu, com 16 lugares (motorista e 15 passageiros) por R$ 364.990. As demais opções - Furgão, Ambulância e Refrigerada/Isolada - chegarão a partir de novembro.

A Hiace vai participar de um mercado em expansão, motivado principalmente por entregas urbanas e transporte em curtas distâncias. Em 2016, foram emplacados 14,5 mil veículos desse tipo no país, passando para 37,5 mil no ano passado. Até 2030, a Toyota prevê que 42,5 mil unidades sejam comercializadas por ano.

COMO É A HIACE

Os detalhes mostram o cuidado e a estratégia da Toyota para manter esse produto em evidência por seis gerações - a primeira é de 1967. Por exemplo, a altura, de 2,28 metros, fica abaixo do padrão normalmente adotado em garagens de edifícios comerciais e residenciais (2,40 m), o que facilita o uso urbano."

Embora seja uma van, seu design foi pensado para unir aerodinâmica e segurança. As molduras laterais, junto aos cantos chanfrados da traseira, direcionam o fluxo de ar de forma mais eficiente, enquanto o ângulo do para-brisa aumenta a visibilidade do condutor.

Na Hiace, o motor de 2.8 litros turbodiesel foi calibrado para entregar 174 cv de potência a 3.400 rpm e 45,8 kgfm de torque já a partir de 1.600 rpm. O câmbio é automático, de seis marchas, e a tração é traseira. Esse conjunto segue a mesma receita de rivais como Ford Transit, Iveco Daily e Mercedes-Benz Sprinter.

Para tornar seu produto mais atrativo na estreia, a Toyota está oferecendo as três primeiras revisões gratuitas e valores fixos da quarta à sexta manutenção, realizadas a cada 12 meses ou 10 mil quilômetros. Da quarta à sexta revisão, o valor é de R$ 1.199 cada, totalizando R$ 3.597 até os 60 mil km ou seis anos de uso.

A Hiace também é contemplada pelo Toyota 10, programa de extensão de garantia que permite estender a cobertura por até dez anos, sem custos adicionais. O benefício é ativado automaticamente com a realização das revisões programadas na rede autorizada após o término dos cinco anos de garantia de fábrica.

A cobertura adicional é renovada a cada 12 meses ou 10 mil km. Ela inclui peças da carroceria, sistema de arrefecimento, componentes elétricos e eletrônicos, motor, transmissão e freios. O benefício pode ser estendido por até 60 meses adicionais - totalizando 120 meses quando somados à garantia inicial - e vale até 200 mil km para uso particular ou 150 mil km para uso comercial, o que ocorrer primeiro.

A van tem 5,95 metros de comprimento, 1,95 m de largura e 3,86 m de entre-eixos Crédito: Divulgação

O INÉDITO YARIS CROSS

Em outubro, a Toyota vai estrear em mais uma categoria, a de SUVs compactos. Com produção em Sorocaba (SP), o Yaris Cross será posicionado abaixo do Corolla Cross e irá desafiar modelos como Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker, Honda HR-V e Hyundai Creta.

A companhia já confirmou que terá motorização híbrida flex e a expectativa é que seja um carro conectado, como outros modelos de passeio da empresa e os rivais citados, além de ter até dez anos de garantia.