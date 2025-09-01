AUTOS

Jeep Commander chega à linha 2026 até R$ 19 mil mais barato; veja o que mudou

Produzido no Nordeste, SUV tem três opções de motor e sete lugares em todas as versões

Antônio Meira Jr.

De Mendoza, Argentina* Publicado em 1 de setembro de 2025 às 14:00

A maior atualização de estilo foi na dianteira do Commander Crédito: Pedro Bicudo/ Jeep

Com tantos SUVs, o mercado brasileiro conta com poucas opções para sete pessoas, principalmente na faixa de até R$ 250 mil. E esse é um dos trunfos do Commander, Jeep lançado no final de 2021 e que passou agora pela sua primeira atualização de estilo com a chegada da linha 2026.

Produzido em Pernambuco, o modelo ganhou uma remodelação discreta na dianteira. Mudaram a grade, os faróis e o para-choque. Na traseira, as lanternas receberam um novo desenho. A lateral não teve mudanças na carroceria, mas as rodas foram redesenhadas.

Na cabine, alterações também muito sutis. Nas versões Overland turbodiesel e Blackhawk Hurricane a tradicional alavanca do câmbio foi substituída por um comando giratório, é um sistema similar ao adotado no Grand Cherokee, modelo mais luxuoso da marca no país.

Nessas versões, foi incorporado também um sistema com quatro câmeras que formam uma visão de 360 graus na tela da central multimídia - equipamento atualizado em todas as versões. Essa possibilidade de detalhamento da visão externa facilita as manobras de estacionamento e era um item bastante solicitado pelos clientes.

Jeep Commander 2026 1 de 5

TRÊS MOTORES

Entre a configuração mais acessível, Longitude, até a topo de linha, Blackhawk, há uma diferença superior a R$ 100 mil. Essa diferença é justificada pelos equipamentos, e, principalmente, pelo conjunto mecânico, que inclui desde os propulsores até o tipo de tração.

As três primeiras versões utilizam o motor 1.3 litro turboflex (T270) associado a um câmbio automático de seis velocidades. Esse engenho de quatro cilindros desenvolve 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque com gasolina e/ou etanol, entrega que é sempre feita no eixo dianteiro.

O motor turbodiesel ficou restrito a apenas uma configuração, a Overland. Com 2.2 litros, ele desenvolve 200 cv de potência e 45,8 kgfm de torque - a maior entrega de força entre os três motores. Nesse caso, a tração automática tem nove marchas e a tração é 4x4.

Por fim, é aplicado o motor 2 litros turbo a gasolina (Hurricane) na versão Blackhawk. Com pegada esportiva, esse propulsor entre 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque. Há tração 4x4 e a aceleração de zero a 100 km/h é cumprida em 7 segundos, superior ao do diesel (9,7 s) e do flex (10,6 s).

Com os sete assentos montados, o bagageiro acomoda 233 litros. Com apenas cinco, passa para 661 litros Crédito: Pedro Bicudo/ Jeep

PREÇOS REDUZIDOS

Todo Commander é equipado com tecnologia de direção autônoma ADAS de nível 2. O pacote inclui alerta de colisão com frenagem automática, detecção de ponto cego e de tráfego cruzado, alerta de mudança de faixa, frenagem de emergência para pedestres, ciclistas ou motociclistas, detector de fadiga do motorista, reconhecimento de placas de velocidade, comutação automática de faróis e piloto automático adaptativo. O sistema de monitoramento do ponto cego é oferecido a partir da versão Limited.

Esse Jeep conta sempre com quadro de instrumentos digital de 10,25”, com alta definição e personalização completa das informações exibidas. O modelo conta, ainda, com central multimídia de 10,1” com Alexa integrada, exclusivo entre os concorrentes, permitindo que o condutor consulte diversas funções do veículo por meio de comando de voz.

As cinco opções tiveram o preço reduzido e a versão de cinco lugares deixou de ser oferecida. Dessa forma, todas as configurações possuem capacidade para sete pessoas. A maior redução foi na Longitude T270, que custa R$ 220.990 (redução de R$ 19 mil). Na sequência, a Limited T270 é oferecida por R$ 246.990 (redução de R$ 11 mil), e a Overland T270 custa R$ 273.990 (redução de R$ 7 mil).

A Overland 2.2 Turbodiesel foi tabelada em R$ 308.490 (redução de R$ 6 mil) e a Blackhawk Hurricane, R$ 324.990 (redução de R$ 16 mil). Todos possuem cinco anos de garantia.