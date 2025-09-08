AUTOS

Dark Horse, o melhor Mustang já oferecido no Brasil tem 507 cv de potência

Carro esporte da Ford acelera de zero a 100 km/h em apenas 3,7 segundos

Antônio Meira Jr.

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14:00

Inédita no Brasil, a configuração Dark Horse do Mustang custa R$ 640 mil Crédito: Divulgação

O Mustang demorou mais de 50 anos para estrear no Brasil, mas desde que chegou, em 2018, sempre foi cobiçado e alcançou bons resultados de vendas. Para isso, a Ford escolhe com cuidado cada versão que traz ao país. Neste ano, lançou uma configuração com câmbio manual, limitada a 200 unidades, que se esgotou rapidamente.

Agora, apresentou a série Dark Horse - a opção mais potente já oferecida no mercado brasileiro. Apesar de usar o mesmo motor V8 5.0 aspirado da versão GT, a engenharia extraiu 15 cv extras, elevando o rendimento para 507 cv, enquanto o torque passou a 57,8 kgfm.

“As bielas forjadas e o virabrequim herdados do Shelby GT500 têm maior durabilidade estrutural, permitindo calibração mais agressiva e aumento da pressão da câmara de combustão para extrair o máximo de performance, especialmente em altas rotações”, explica Ariane Campos, supervisora de engenharia da Ford América do Sul.

O novo rendimento do Coyote, nome do propulsor V8, é transmitido pela caixa automática de 10 marchas para as rodas traseiras, garantindo aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,7 segundos.

Ford Mustang Dark Horse 1 de 2

ALÉM DA FORÇA

Na sétima geração, o Mustang exibe comportamento dinâmico exemplar, começando pela distribuição equilibrada de peso do chassi: 55% na dianteira e 45% na traseira. Com o ganho de potência, o sistema de freios também foi aprimorado.

A fornecedora segue sendo a Brembo, mas no Dark Horse há pastilhas de alto desempenho e discos dianteiros flutuantes de 39 cm (duas peças), que permitem frear mais próximo das curvas em alta velocidade, com melhor dissipação de calor. Atrás, os discos medem 35,5 cm. Outro ajuste importante foi na direção, agora mais direta.

QUANTO CUSTA?

A versão traz sistema de som de alta fidelidade, diversos assistentes de condução e até detector de buracos - sensores que enrijecem a suspensão para proteger pneus e rodas contra impactos. O preço do Dark Horse é de R$ 640 mil, R$ 100 mil acima da versão GT.