Vendas de carros caem em agosto, mas avançam no ano

Na Bahia, a queda no último mês foi maior que a média nacional. Confira os mais emplacados

Antônio Meira Jr.

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 11:00

O Volkswagen Polo foi o modelo mais emplacado no país em agosto Crédito: Divulgação

O mercado de automóveis e comerciais leves em agosto teve um desempenho inferior ao de julho e ao de agosto do ano passado. No último mês, que teve menos dias úteis, foram emplacadas 214.490 unidades, volume 6,74% inferior ao resultado do mês anterior e 3,9% menor se comparado com agosto de 2024.

“Temos preocupações com as altas taxas de juros e com a desaceleração da economia, que podem afetar os resultados deste segmento, mas vamos acompanhar o mercado antes de rever as projeções”, avalia Arcélio Junior, presidente da Fenabrave, federação que reúne os revendedores de veículos.

Apesar da queda em agosto, no acumulado do ano o crescimento se mantém positivo, com crescimento de 3,17%.

DIVISÃO POR FABRICANTE

Do total vendido em agosto, 45.373 unidades foram da Fiat, que teve 21,15% de participação e garantiu mais uma vez o primeiro lugar.

Em alta, a Volkswagen ficou com 18,29% e se consolidou na vice-liderança, se distanciando da Chevrolet, que ficou em terceiro com 10,24%. Nas posições seguintes, disputa acirrada entre a Hyundai (7,89%), quarto lugar, e a Toyota (7,28%), quinto lugar.

Da sexta à décima colocação ficaram: Renault (5,03%), BYD (4,58%), Jeep (4,22%), Honda (3,48%) e Caoa Chery (3,15%).

MODELOS MAIS VENDIDOS

O VW Polo fechou agosto na liderança com 12.908 emplacamentos e abriu uma diferença superior a mil veículos para a Fiat Strada (11.833), que ficou com a segunda posição.

Na terceira colocação, outro Fiat, o Argo, com 10.097 emplacamentos. Em seguida, dois SUVs: Toyota Corolla Cross (7.737), quarto lugar, e o VW T-Cross (7.702), quinto colocado.

Da sexta à décima posição ficaram: Hyundai HB20 (7.590), Fiat Mobi (7.045), Hyundai Creta (6.649), Chevrolet Onix (5.815) e VW Saveiro (5.358).

O Toyota Corolla Cross surpreendeu e foi o SUV mais vendido em agosto Crédito: Divulgação

MERCADO ESTADUAL

Na Bahia, a queda nas vendas foi maior do que na média nacional. Em agosto, foram emplacados 8.078 automóveis e comerciais leves, volume 13% menor que em julho.

No entanto, no acumulado dos primeiros oito meses do ano, o balanço é positivo, com crescimento de 15,14%.

No estado, as cinco marcas mais comercializadas foram: Fiat (21,88%), VW (12,26%), Toyota (11,45%), Chevrolet (9,66%) e Hyundai (7,57%).

Na Bahia, a Fiat Strada manteve a liderança nas vendas no mês passado Crédito: Divulgação

MAIS VENDIDOS NA BAHIA

Apesar do bom desempenho nacional do VW Polo, na Bahia, a Fiat Strada se manteve soberana. A picape somou 684 emplacamentos e deixou o hatchback em uma inédita segunda posição no mercado estadual, com 407 unidades licenciadas.

A terceira posição foi do Toyota Corolla Cross (361) e a quarta, do Hyundai Creta (335) - que se mantém como o carro de passeio mais emplacado no estado no acumulado do ano. Em quinto lugar, ficou o Fiat Argo com 224 unidades.