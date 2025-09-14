AUTOS

Citroën lança novas versões e melhora acabamento na linha 2026

As novidades abrangem o C3, o Aircross e o Basalt. Confira os preços

Antônio Meira Jr.

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 11:00

A versão XTR corresponde à topo de linha do Aircross. Tem sete lugares e custa R$ 129.990 Crédito: Divulgação

O emblema XTR, o inglês “eXTReme”, voltou aos modelos da Citroën no mercado brasileiro. O C3 e o Aircross, dois dos três veículos de passeio da marca, chegaram à linha 2026 com versões XTR. No SUV, a configuração com apelo aventureiro é equipada com motor 1 litro turbo (130 cv) e transmissão automática (CVT). Com sete lugares, o veículo custa R$ 129.990 e é a nova opção topo de linha.

Para o C3, a base da versão tem o motor 1 litro aspirado (75 cv) e câmbio manual. O preço de tabela do C3 XTR é R$ 88.990, posicionada abaixo da versão turbo You, que custa R$ 103.990. Em comum, as novas versões trazem em seu interior bancos, painel, apoio de braço nas portas, volante com revestimento premium e detalhes da costura na cor Light Green.

EVOLUÇÃO NO ACABAMENTO

De acordo com a Citroën, a tonalidade de verde pistache exclusiva do modelo faz alusão a uma vida voltada mais ao ar livre e cria um contraste elegante com o interior escurecido.

“Com a chegada da versão XTR, a marca reforça seu compromisso em oferecer veículos que unem acessibilidade, robustez e conforto, entregando um pacote completo para quem busca um carro versátil, equipado e acessível”, destaca Felipe Daemon, vice-presidente da Citroën para a América do Sul.

De fato, a qualidade do acabamento desses veículos melhorou, e um item bastante solicitado pelos clientes foi incorporado: comandos para todos os vidros na porta do motorista.

BASALT DARK EDITION

A outra novidade na linha 2026 da Citroën é a versão Dark Edition para o Basalt, o campeão de vendas da empresa francesa no país. Assim como o C3 e o Aircross, o SUV coupé é produzido em Porto Real, no Rio de Janeiro, e a nova configuração, que custa R$ 114.990, corresponde à topo de linha - R$ 1 mil a mais que a Shine.

Com o mesmo conjunto motriz do Aircross XTR, o Basalt Dark Edition apela para a esportividade, com o visual escurecido. Entre os destaques estão rodas de liga leve de 16 polegadas pintadas de preto, pedaleiras em metal, soleiras personalizadas e aerofólio traseiro com detalhes em vermelho no tom Andre Red — uma homenagem a André Citroën, fundador da marca.

BALANÇO DA CITROËN

Entre janeiro e agosto, a Citroën acumulou 24.810 emplacamentos de automóveis zero-quilômetro, o que a posiciona na 12ª posição no mercado nacional. O principal produto da marca foi o Basalt, com 12.621 unidades, seguido pelo C3 com 8.254 e, por fim, o Aircross, com 3.860.

MOTOS: MELHOR MÊS EM 14 ANOS

Além de se destacar com a maior produção de motos do ano, agosto foi o melhor mês desde 2011 no Polo Industrial de Manaus. De acordo com a Abraciclo, associação que reúne as fabricantes de motocicletas e similares, foram produzidas 185.952 unidades, volume 13% superior a agosto do ano passado e 32% maior do que o verificado em julho.

No acumulado do ano, a produção de motos atingiu 1,32 milhão de unidades, alta de 12,5% na comparação com os oito primeiros meses do ano passado.

AGOSTO TEM EXPORTAÇÃO EM ALTA

Segundo dados da Anfavea, associação dos fabricantes de veículos, as exportações em agosto tiveram o melhor resultado desde junho de 2018. Foram 57,1 mil unidades, alta de 49,3% em relação ao mesmo mês de 2024.

No acumulado do ano, as exportações chegaram a 378,2 mil unidades, crescimento de 56% na comparação com o mesmo período do ano passado.

OS MAIORES CLIENTES DO BRASIL

Neste ano, o maior consumidor dos veículos nacionais é a Argentina, para onde foram destinadas mais de 224 mil unidades, alta de 154% na comparação com os oito primeiros meses de 2024.

Para o México, foram enviados 50 mil veículos, queda de 17%. Já para a Colômbia, 32 mil, alta de 43,6%. O Uruguai recebeu 22 mil unidades (-10%) e o Chile, 18,8 mil (+48%).

COROLLA HÍBRIDO TEM NOVA OPÇÃO

Líder entre os sedãs médios, o Toyota Corolla ganhou uma opção híbrida mais acessível, a GLi. Ela custa R$ 189 mil, quase R$ 11 mil a menos que a opção Altis híbrida. Para as categorias PCD e táxi há possibilidade de 18% de desconto - sem considerar benefícios e isenções adicionais.

Segundo os dados do Inmetro, as médias de consumo com gasolina do Corolla híbrido são de 17,5 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada.