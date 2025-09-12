AUTOS

GWM lança picape e SUV de 7 lugares a diesel com garantia de 10 anos

Com preços competitivos, veículos serão produzidos no Brasil. Conheça a Poer P30 e o Haval H9

Antônio Meira Jr.

De São Francisco de Paula, RS* Publicado em 12 de setembro de 2025 às 14:00

Inicialmente importada, a Poer P30 será produzida na fábrica da GWM em São Paulo, a terceira fora da China Crédito: Divulgação

Após inaugurar sua fábrica em Iracemápolis, no interior de São Paulo, a GWM lançou dois modelos inéditos que serão produzidos lá, a Poer P30 e o Haval H9. Juntamente com o Haval H6, primeiro modelo que comercializou no país, a picape média e o SUV de sete lugares serão os primeiros veículos nacionais da empresa.

A Poer P30 e o Haval H9 utilizam a mesma plataforma, ou seja, compartilham o mesmo chassi no qual é montada a cabine - e a caçamba, no caso da picape. O conjunto motriz também é o mesmo: motor 2.4 litros turbodiesel e câmbio automático de nove velocidades. Em ambos, a tração é traseira, com a possibilidade 4x4 com reduzida.

O propulsor desenvolve 184 cv de potência e 48,9 kgfm de torque, o que proporciona uma aceleração de zero a 100 km/h em 11,2 segundos na picape e em 13 segundos no SUV. O bom rendimento é explicado pela força oferecida em baixas rotações. Cerca de 50% do torque total já está disponível a apenas 1.000 rpm e 100% a 1.500 rpm.

De acordo com o Inmetro, o consumo da Poer P30 é de 9,5 km/l na cidade e 10,6 km/l na estrada. Para o SUV, a aferição é de 9,1 km/l em trânsito urbano e 10,4 km/l em rodovias.

A avaliação dos veículos foi feita exclusivamente em pisos sem pavimentação e sem nenhum lastro. Nesse contexto, ambos demonstraram bom equilíbrio de suspensão e tração. O SUV tem um nível extra de conforto, em diversos detalhes, incluindo regulagem de altura do cinto de segurança para os bancos da frente.

No entanto, as diferenças vão além. Na picape, a tração tem os modos 2H, 4H e 4L e bloqueio do diferencial traseiro. No SUV, o sistema é mais sofisticado: tem tração integral 4x4, bloqueio de diferenciais (dianteiro e traseiro), caixa de redução e sete modos de condução.

O Haval H9 tem recursos exclusivos, como a função “Tank Turn”, que reduz o raio de giro em até 1,5 metro, e a visão panorâmica 540° com chassi transparente, que facilitam as manobras.

GWM Poer P30 1 de 2

PREÇOS E RIVAIS

As vendas da Poer P30 começaram segunda-feira, com preço promocional de R$ 240 mil para a versão topo de linha Exclusive, a única que a GWM disponibilizou para avaliação, e R$ 220 mil para a versão Trail. A partir do dia 20 a versão Exclusive será reajustada para R$ 260 mil e a Trail sobe para R$ 240 mil.

Entre as rivais da Poer P30, a depender da versão estão desde a Chevrolet S10, Fiat Titano, Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Nissan Frontier e Toyota Hilux.

A comercialização do Haval H9 começa hoje, com preço promocional de R$ 309 mil para a versão única Exclusive TD480. A partir do dia 20 de setembro, o preço será reajustado para R$ 319 mil.

Pelo conceito de chassis cabine, os rivais diretos são o Chevrolet Trailblazer, o Mitsubishi Pajero e o Toyota SW4. Levando em conta a motorização diesel e os sete lugares, entra na disputa o Jeep Commander. Se a intenção for a capacidade para sete pessoas, o Caoa Chery Tiggo 8 entra na briga.

GWM Haval H9 1 de 4

CASA DE MARCAS

No final dos anos 1970, a GWM era uma reparadora de veículos agrícolas, que evoluiu para uma montadora na década seguinte. A empresa continuou evoluindo até que, em 2003, foi a primeira fabricante privada de automóveis chinesa a se tornar uma empresa pública, ao fazer uma oferta pública inicial na Bolsa de Valores de Hong Kong.

Sigla de Great Wall Motors, tem em seu portfólio diversas linhas de produtos. No Brasil, comercializa até o momento quatro delas: Ora, com elétricos, Haval, de SUVs, Tank, de SUVs aventureiros, e Poer, de picapes.

Ainda neste ano, outra linha vai estrear no mercado brasileiro, a Wey. É uma divisão de modelos de luxo da empresa.