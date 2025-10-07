Acesse sua conta
Mulher com câncer em estágio 4 conta os sintomas que ignorou

Jessica Farrington usa as redes sociais para incentivar o cuidado com a saúde após descobrir um linfoma folicular não-Hodgkin em estágio 4

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08:26

Jessica Farrington revelou sintomas
Jessica Farrington revelou sintomas Crédito: Reprodução/TikTok

O câncer é uma doença complexa e, muitas vezes, silenciosa. Antes de se manifestar de forma evidente, o corpo pode enviar sinais discretos que passam despercebidos na rotina.

Foi o que aconteceu com Jessica Farrington, de 45 anos, moradora do Texas (EUA), que descobriu um linfoma folicular não-Hodgkin em estágio 4 após meses ignorando sintomas que pareciam inofensivos. Em um vídeo publicado no TikTok, ela avaliou que percebeu os primeiros alertas muito antes do diagnóstico.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

