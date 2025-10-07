SAÚDE

Mulher com câncer em estágio 4 conta os sintomas que ignorou

Jessica Farrington usa as redes sociais para incentivar o cuidado com a saúde após descobrir um linfoma folicular não-Hodgkin em estágio 4

Metrópoles

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08:26

Jessica Farrington revelou sintomas Crédito: Reprodução/TikTok

O câncer é uma doença complexa e, muitas vezes, silenciosa. Antes de se manifestar de forma evidente, o corpo pode enviar sinais discretos que passam despercebidos na rotina.