Mulher com câncer em estágio 4 conta os sintomas que ignorou

Metrópoles
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08:26
O câncer é uma doença complexa e, muitas vezes, silenciosa. Antes de se manifestar de forma evidente, o corpo pode enviar sinais discretos que passam despercebidos na rotina.
Foi o que aconteceu com Jessica Farrington, de 45 anos, moradora do Texas (EUA), que descobriu um linfoma folicular não-Hodgkin em estágio 4 após meses ignorando sintomas que pareciam inofensivos. Em um vídeo publicado no TikTok, ela avaliou que percebeu os primeiros alertas muito antes do diagnóstico.