Adolescente baiano ‘adotado’ por Leonardo e Poliana reaparece e critica versão contada pelo casal

João Dias, que teria sido acolhido pelo cantor e pela esposa, afirma que a mãe está chateada com a forma como a história foi divulgada

Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 07:40

Adolescente que Leonardo e Poliana teriam adotado no passado reaparece Crédito: Reprodução

O caso do adolescente que teria sido acolhido por Leonardo e Poliana Rocha voltou à tona no último domingo (5) com um desdobramento inesperado. João Dias, homem que se identifica como o jovem adotado pelo casal no passado, se pronunciou nas redes sociais afirmando que pretende contar sua versão dos fatos.

De acordo com João, sua mãe ficou incomodada com a narrativa compartilhada publicamente pelo casal. Ele compartilhou uma foto do período em que teria sido levado de Salvador para Goiânia pelo cantor e pela esposa, prometendo em breve detalhar toda a história.

