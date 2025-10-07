Acesse sua conta
Adolescente baiano ‘adotado’ por Leonardo e Poliana reaparece e critica versão contada pelo casal

João Dias, que teria sido acolhido pelo cantor e pela esposa, afirma que a mãe está chateada com a forma como a história foi divulgada

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 07:40

Adolescente que Leonardo e Poliana teriam adotado no passado reaparece: “Um pouco chateada”
Crédito: Reprodução

O caso do adolescente que teria sido acolhido por Leonardo e Poliana Rocha voltou à tona no último domingo (5) com um desdobramento inesperado. João Dias, homem que se identifica como o jovem adotado pelo casal no passado, se pronunciou nas redes sociais afirmando que pretende contar sua versão dos fatos.

De acordo com João, sua mãe ficou incomodada com a narrativa compartilhada publicamente pelo casal. Ele compartilhou uma foto do período em que teria sido levado de Salvador para Goiânia pelo cantor e pela esposa, prometendo em breve detalhar toda a história.

Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução

Segundo relatos anteriores de Poliana, o garoto teria vivido na casa por pouco mais de um mês. A influenciadora explicou que a volta para a Bahia foi motivada pelo ciúme de seu filho Zé Felipe e pelo comportamento do adolescente dentro da residência. O casal garantiu passagem de volta e pensão por um ano.

