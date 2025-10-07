Acesse sua conta
Morre aos 60 anos a empresária Odete Roitman, CEO da TCA

Vilã icônica de Vale Tudo é encontrada morta no Copacabana Palace aos 60 anos; polícia investiga cinco suspeitos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 06:46

Odete Roitman é encontrada morta no Copacabana Palace aos 60 anos;
Odete Roitman é encontrada morta no Copacabana Palace aos 60 anos; Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

Morreu na noite desta segunda-feira (6) a empresária Odete Roitman, 60 anos, CEO da Transcontinental Airlines (TCA), uma das maiores companhias do setor aéreo. A personagem foi encontrada morta em seu quarto no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas pela polícia na novela Vale Tudo.

De acordo com as investigações, cinco pessoas estão entre os principais suspeitos do crime: a filha da empresária, Heleninha Roitman; o atual marido, César Ribeiro, ex-modelo; a irmã, Celina Junqueira; a ex-nora, Maria de Fátima Acioli; e o braço direito de Odete na TCA, o empresário Marco Aurélio Cantanhede. Todos teriam visitado a empresária pouco antes de sua morte.

Nascida em Petrópolis (RJ), Odete de Almeida Roitman cresceu ao lado da irmã, Celina, em uma família de classe média. Os pais eram donos de uma confeitaria no centro da cidade, onde Odete começou a demonstrar seu talento para os negócios. Ambiciosa e determinada, construiu um império no setor aéreo e se tornou uma das mulheres mais influentes do país.

O enterro da personagem acontece na próxima quarta-feira (8), no Cemitério de São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. Odete deixa três filhos, o marido e um neto.

tv Globo Vale Tudo Odete Roitman

