Samuel de Assis é internado após episódio de estresse: ‘Excesso de trabalho’

Hipertenso, ele tranquilizou fãs e explicou que a rotina intensa motivou ida ao hospital

Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:57

Samuel de Assis foi parar no hospital Crédito: Reprodução

O ator Samuel de Assis foi internado no Rio de Janeiro no último domingo (5) após sofrer um pico de pressão. Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista explicou que o episódio foi provocado por excesso de trabalho e estresse, mas garantiu que está bem e deve receber alta em breve.

“Eu tô ótimo agora. O que eu tive foi um pico de pressão por estresse absoluto, muito trabalho, muita coisa pra fazer e resolver. Falei: ‘É melhor ir para o hospital para monitorar e cuidar’. Tô aqui e amanhã tô em casa”, relatou Samuel. Ele também destacou que prestou todo o socorro necessário à equipe médica.

Além do trabalho em dramaturgia, Samuel se dedica ao Carnaval. Recentemente, participou da revitalização da quadra da Beija-Flor de Nilópolis e apresentou o programa A Voz do Carnaval no Multishow, que escolheu o novo intérprete da escola de samba.