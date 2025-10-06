Como foi a morte de Odete Roitman na primeira versão de 'Vale Tudo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 06:38
A morte de Odete Roitman, um dos momentos mais marcantes da história da TV brasileira, aconteceu dez capítulos antes do final da primeira versão de Vale Tudo (1988). Na época, a vilã vivida por Beatriz Segall foi encontrada morta em seu apartamento, e o mistério sobre o autor do crime mobilizou o país.
Na trama original, a poderosa empresária havia rompido com diversos personagens, incluindo Marco Aurélio (Reginaldo Faria), com quem discutiu sobre desvio de dinheiro na TCA, sua companhia aérea. Após deixar a mansão dos Roitman, Odete passou a morar sozinha e acabou assassinada em circunstâncias misteriosas. O público só soube da tragédia quando Celina (Nathalia Timberg) recebeu uma ligação informando sobre o corpo da irmã.
Leila mata Odete Roitman por engano
O suspense durou duas semanas, com uma lista de suspeitos que incluía Marco Aurélio e outros personagens. A verdade veio à tona apenas no último capítulo, quando Leila (Cássia Kiss) confessou o crime a Bartolomeu (Cláudio Corrêa e Castro). A personagem revelou ter seguido o marido até o apartamento de Odete, acreditando que ele estava com Maria de Fátima (Glória Pires). Armando-se para o confronto, Leila acabou disparando acidentalmente e matando Odete.
No remake de 2025, escrito por Manuela Dias, a morte da vilã também ocorrerá dez capítulos antes do fim, repetindo a estrutura da versão original. O segredo sobre o assassino deve permanecer guardado até o último capítulo, marcado para o dia 17 de outubro.