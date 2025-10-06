Acesse sua conta
Como foi a morte de Odete Roitman na primeira versão de 'Vale Tudo'

Vilã foi assassinada por Leila após uma confusão trágica, em uma das cenas mais icônicas da teledramaturgia brasileira

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 06:38

Beatriz Segall viveu a marcante Odete Roitman em Vale Tudo (1988)
Beatriz Segall viveu a marcante Odete Roitman em Vale Tudo (1988) Crédito: Reprodução/TV Globo

A morte de Odete Roitman, um dos momentos mais marcantes da história da TV brasileira, aconteceu dez capítulos antes do final da primeira versão de Vale Tudo (1988). Na época, a vilã vivida por Beatriz Segall foi encontrada morta em seu apartamento, e o mistério sobre o autor do crime mobilizou o país.

Na trama original, a poderosa empresária havia rompido com diversos personagens, incluindo Marco Aurélio (Reginaldo Faria), com quem discutiu sobre desvio de dinheiro na TCA, sua companhia aérea. Após deixar a mansão dos Roitman, Odete passou a morar sozinha e acabou assassinada em circunstâncias misteriosas. O público só soube da tragédia quando Celina (Nathalia Timberg) recebeu uma ligação informando sobre o corpo da irmã.

Leila mata Odete Roitman por engano

Trechos da cena em que Odete Roitman é assassinada por REprodução/TV Globo
Trechos da cena em que Odete Roitman é assassinada por REprodução/TV Globo
Trechos da cena em que Odete Roitman é assassinada por REprodução/TV Globo
Trechos da cena em que Odete Roitman é assassinada por REprodução/TV Globo
Trechos da cena em que Odete Roitman é assassinada por REprodução/TV Globo
Trechos da cena em que Odete Roitman é assassinada por REprodução/TV Globo
1 de 6
Trechos da cena em que Odete Roitman é assassinada por REprodução/TV Globo

O suspense durou duas semanas, com uma lista de suspeitos que incluía Marco Aurélio e outros personagens. A verdade veio à tona apenas no último capítulo, quando Leila (Cássia Kiss) confessou o crime a Bartolomeu (Cláudio Corrêa e Castro). A personagem revelou ter seguido o marido até o apartamento de Odete, acreditando que ele estava com Maria de Fátima (Glória Pires). Armando-se para o confronto, Leila acabou disparando acidentalmente e matando Odete.

No remake de 2025, escrito por Manuela Dias, a morte da vilã também ocorrerá dez capítulos antes do fim, repetindo a estrutura da versão original. O segredo sobre o assassino deve permanecer guardado até o último capítulo, marcado para o dia 17 de outubro.

