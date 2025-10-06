CENA ICÔNICA

Como foi a morte de Odete Roitman na primeira versão de 'Vale Tudo'

Vilã foi assassinada por Leila após uma confusão trágica, em uma das cenas mais icônicas da teledramaturgia brasileira

Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 06:38

Beatriz Segall viveu a marcante Odete Roitman em Vale Tudo (1988) Crédito: Reprodução/TV Globo

A morte de Odete Roitman, um dos momentos mais marcantes da história da TV brasileira, aconteceu dez capítulos antes do final da primeira versão de Vale Tudo (1988). Na época, a vilã vivida por Beatriz Segall foi encontrada morta em seu apartamento, e o mistério sobre o autor do crime mobilizou o país.

Na trama original, a poderosa empresária havia rompido com diversos personagens, incluindo Marco Aurélio (Reginaldo Faria), com quem discutiu sobre desvio de dinheiro na TCA, sua companhia aérea. Após deixar a mansão dos Roitman, Odete passou a morar sozinha e acabou assassinada em circunstâncias misteriosas. O público só soube da tragédia quando Celina (Nathalia Timberg) recebeu uma ligação informando sobre o corpo da irmã.

O suspense durou duas semanas, com uma lista de suspeitos que incluía Marco Aurélio e outros personagens. A verdade veio à tona apenas no último capítulo, quando Leila (Cássia Kiss) confessou o crime a Bartolomeu (Cláudio Corrêa e Castro). A personagem revelou ter seguido o marido até o apartamento de Odete, acreditando que ele estava com Maria de Fátima (Glória Pires). Armando-se para o confronto, Leila acabou disparando acidentalmente e matando Odete.

No fim foi revelado que por acidente, Leila (Cássia Kis) matou Odete a tiros, achando que estava atirando em Fátima (Glória Pires), que estava tendo um caso com seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria). pic.twitter.com/8oAMhfAJ95 — Filomena Ferreto ?️‍⚧️ (@leocastromj1) June 16, 2025