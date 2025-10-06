Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’

Mudança na canção 25 anos após lançamento divide opiniões entre fãs do grupo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:03

Toni Garrido explica mudança em “Girassol” e divide opiniões entre fãs do Cidade Negra
Toni Garrido explica mudança em “Girassol” e divide opiniões entre fãs do Cidade Negra Crédito: Reprodução

O cantor Toni Garrido, vocalista do Cidade Negra, provocou debates nas redes sociais ao explicar a mudança em um trecho da música “Girassol” durante participação no programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman. A canção, um dos maiores sucessos do grupo, teve a letra modificada 25 anos após o lançamento original.

Originalmente, a letra dizia:

"Já que pra ser homem tem que ter / a grandeza de um menino, de um menino"

Toni Garrido

Toni Garrido por Reprodução
Toni Garrido por Reprodução
Toni Garrido por Reprodução
Toni Garrido por Reprodução
Toni Garrido por Reprodução
Toni Garrido por Reprodução
1 de 6
Toni Garrido por Reprodução

Na nova versão, o trecho foi alterado para:

"Já que pra ser homem tem que ter / a grandeza de uma menina, de uma mulher"

Segundo Toni Garrido, a mudança surgiu da percepção de que a letra era “hétero e machista”. “Durante anos eu tinha certeza que estava cantando uma canção certa de amor. Depois de 25 anos, um dia bateu uma ficha: ‘Hétero machista top, horrível’”, explicou.

A alteração e a justificativa dividiram opiniões. Muitos fãs criticaram a mudança, chamando de “militância errada” e defendendo que o termo “menino” simbolizava a pureza e sensibilidade de uma criança. Outros apoiaram Garrido, destacando a importância de englobar mulheres na mensagem da música e ressignificar o conceito de masculinidade em um contexto de conscientização sobre feminicídio.

Leia mais

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar

Imagem - Rezende, ex de Virginia, se pronuncia após acidente com motociclista: ‘Fiquei até o socorro chegar’

Rezende, ex de Virginia, se pronuncia após acidente com motociclista: ‘Fiquei até o socorro chegar’

Imagem - Manuela Dias revela ter gravado dez finais para 'Vale Tudo' e mantém mistério sobre morte de Odete Roitman

Manuela Dias revela ter gravado dez finais para 'Vale Tudo' e mantém mistério sobre morte de Odete Roitman

Tags:

Toni Garrido

Mais recentes

Imagem - Carta A Torre no tarot revela mudanças e surpresas que impactam todos os signos nesta segunda (6)

Carta A Torre no tarot revela mudanças e surpresas que impactam todos os signos nesta segunda (6)
Imagem - Horóscopo de 6 de outubro: o dia traz reflexões e viradas sutis para cada signo; veja previsões

Horóscopo de 6 de outubro: o dia traz reflexões e viradas sutis para cada signo; veja previsões
Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar

MAIS LIDAS

Imagem - Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador
01

Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

Imagem - Ex-atriz da Globo diz estar em negação com morte de marido após acidente doméstico: 'Não estou pronta'
02

Ex-atriz da Globo diz estar em negação com morte de marido após acidente doméstico: 'Não estou pronta'

Imagem - Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico
03

Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico

Imagem - Esse exame genético simples pode prever infarto e outras 4 doenças fatais; veja quais
04

Esse exame genético simples pode prever infarto e outras 4 doenças fatais; veja quais