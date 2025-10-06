POLÊMICA

Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’

Mudança na canção 25 anos após lançamento divide opiniões entre fãs do grupo

Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:03

Toni Garrido explica mudança em “Girassol” e divide opiniões entre fãs do Cidade Negra Crédito: Reprodução

O cantor Toni Garrido, vocalista do Cidade Negra, provocou debates nas redes sociais ao explicar a mudança em um trecho da música “Girassol” durante participação no programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman. A canção, um dos maiores sucessos do grupo, teve a letra modificada 25 anos após o lançamento original.

Originalmente, a letra dizia:

"Já que pra ser homem tem que ter / a grandeza de um menino, de um menino"

Na nova versão, o trecho foi alterado para:

"Já que pra ser homem tem que ter / a grandeza de uma menina, de uma mulher"

Segundo Toni Garrido, a mudança surgiu da percepção de que a letra era “hétero e machista”. “Durante anos eu tinha certeza que estava cantando uma canção certa de amor. Depois de 25 anos, um dia bateu uma ficha: ‘Hétero machista top, horrível’”, explicou.