Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’

Heider Sacramento
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:03
O cantor Toni Garrido, vocalista do Cidade Negra, provocou debates nas redes sociais ao explicar a mudança em um trecho da música “Girassol” durante participação no programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman. A canção, um dos maiores sucessos do grupo, teve a letra modificada 25 anos após o lançamento original.
Originalmente, a letra dizia:
"Já que pra ser homem tem que ter / a grandeza de um menino, de um menino"
Toni Garrido
Na nova versão, o trecho foi alterado para:
"Já que pra ser homem tem que ter / a grandeza de uma menina, de uma mulher"
Segundo Toni Garrido, a mudança surgiu da percepção de que a letra era “hétero e machista”. “Durante anos eu tinha certeza que estava cantando uma canção certa de amor. Depois de 25 anos, um dia bateu uma ficha: ‘Hétero machista top, horrível’”, explicou.
A alteração e a justificativa dividiram opiniões. Muitos fãs criticaram a mudança, chamando de “militância errada” e defendendo que o termo “menino” simbolizava a pureza e sensibilidade de uma criança. Outros apoiaram Garrido, destacando a importância de englobar mulheres na mensagem da música e ressignificar o conceito de masculinidade em um contexto de conscientização sobre feminicídio.